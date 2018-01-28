22 декабря — 1 февраля. Выставка «Зимнее настроение»

На выставке представлены живопись, графика, скульптура, керамика, изделия из войлока, авторские куклы, украшения и многое другое. Планируется ряд мастер-классов с известными художниками и дизайнерами.

«Галерея М».

19 января — 4 февраля. Выставка Виктора Сырнева «Моя одиссея Шелкового пути»

Виктор Сырнев — художник-ювелир, народный художник КР, академик Российской академии художеств — представит часть своей коллекции.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова, 11.00-17.00.

29 января. Кинопоказ

Вас ждет хороший экран, отличный звук и приятная дружеская атмосфера. Какой покажут фильм, уточняйте по телефону 0703111122.

Проспект Чуй, 110.

30 января. Управленческие поединки

Многие не знают, как выйти из той или иной ситуации. А эти поединки помогут вам правильно вести переговоры и верно поступить в затруднительном положении.

Компания Feel Good, 18.00.

30 января. Кулинарный фестиваль

Гостей ждут мастер-классы и соревнования между поварами.

ТРЦ «Бишкек Парк», 11.00-17.00.

30 января. Просмотр фильмов о Гарри Поттере

Каждый вторник будет показ по одной части легендарной истории про мальчика-волшебника.

Dodo Pizza, 19.00.

30 января. Вечер игр

По вторникам будут настольные игры: «Мафия», «Монополия» и другие. Вы можете приходить сами и с друзьями, можете приносить с собой игры, которые вам нравятся.

Адрес: проспект Чуй, 110.

30 января. Jam Session

На одной сцене соберутся около 10 музыкантов. Будет много джазовых композиций, много импровизаций и сюрпризов.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

30 января. Мистический фарс «Шесть персонажей в поисках автора»

События разворачиваются в театре. На репетиции очередного спектакля на сцену выходят шесть персонажей и просят актеров прервать репетицию и разыграть здесь и сейчас истории их жизни. Драматизм ситуации в том, что жизнь этих персонажей — сплошная трагедия недоразумений.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

31 января. Семинар «HR-тренды на 2018 год: бизнес с «человеческим» лицом»

Вы узнаете о роли HR в развитии компании, как HR помогает бизнесу, все про текущие задачи HR и многое другое.

Чуй 110, 17.30.

31 января. Героические хроники «Я не хочу умирать»

Спектакль «Я не хочу умирать» переносит нас в далекое, но неостывшее прошлое. Война. Ленинград. Блокада: заснеженные улицы и площади, «125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам», еле бредущие мимо убитых и умерших от голода люди-тени. Спектакль по мотивам пьесы Ольги Берггольц «Они жили в Ленинграде» не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

31 января — 3 февраля. Спектакль «Лавина»

Это будет премьера спектакля турецкого драматурга Тунджера Джюдженоглу.

ТЮЗ имени Б.Кыдыкеевой, 17.00.

1 февраля. Вечер танго

Каждый четверг вы сможете насладиться танцем, а также получить мастер-класс от профессионала.

Арт-кафе Chicken Star, 21.00.

1 февраля. Кинопремьеры

«Охота на воров» (боевик). Большой Ник — начальник элитного подразделения полиции Лос-Анджелеса — ежедневно доказывает, что его команда более крутая, чем те, на кого они охотятся. Когда коп узнает, что легендарный и неуловимый вор планирует дерзкое ограбление Федерального резервного банка США, то он решает помешать этому любым способом. И играть по правилам он не привык. «Плюшевый монстр» (мультфильм). Жизнь Лино — молодого парня, работающего аниматором в детском саду, кажется беспросветной: его дом того и глади развалится, девушки его не любят, а на работе целый день терроризируют дети. Отчаявшись, он решается обратиться к одному незадачливому магу, ведь тот обещает найти выход из любой ситуации. Но, с колдовством пошло что-то не так, и Лино превратился в огромного кота-монстра. «Селфи» (триллер, драма). Он полностью копировал его — жесты, мимика, даже шутил так, что никто не заподозрил подмены. Богданов смотрел в экран, как в зеркало. Двойник вел его телепередачу, встречался с его фанатами-читателями, жил с его женщинами, выпивал в баре с его друзьями... Это произошло вмиг : раз и тебя стерли, твою личность, и тут бессильны лучшие психоаналитики. «Тоня против всех» (драма). Белокурая чемпионка Тоня Хардинг вот-вот подпишет на дело двух идиотов. На нее начнут охоту папарацци и лучшие агенты ФБР. Но это будет потом, а пока за ней с придыханием следит вся страна. Тоня — гордость нации, без пяти минут член олимпийской сборной по фигурному катанию. Надо лишь избавиться от конкурентки. В ее голове зреет дерзкий план.

1 февраля. Концерт, посвященный 70-летию Народной артистки СССР Айсулу Токомбаевой Айсулу Асанбековна была партнершей выдающегося артиста балета Чолпонбека Базарбаева. На торжество пройдет при личном участии Народной артистки СССР.

Бишкекское хореографическое училище имени Ч.Базарбаева, 15.00.

1 февраля. Выставка Вячеслава Столбова «Атмосфера покоя»

На выставке будут представлены пленочные фотографии в отсканированном виде. Большая часть из работ сделана в Индии, меньшая — в Грузии, Азербайджане, Казахстане, Непале. Также пройдет мастер-класс о самостоятельных малобюджетных путешествиях. Автор расскажет о святых местах Индии, об автостопе по Индии, о специфике путешествий там.

Улица Огонбаева, 93, 19.30.

1 февраля. Французская комедия «Сколько стоит любовь»

Какова цена, которую готовы заплатить за свою любовь герои? Судьба предлагает свою цену за любовь — лакмусовую бумажку стоимостью 6 миллионов для проверки истинности чувств. Так сколько стоит любовь? Ровно столько, сколько вы готовы заплатить.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

2 февраля. Этническая саунд-драма «Демон»

Спектакль «Демон» — эпическая постановка, соединяющая этническую музыку, ритуальный танец и поэзию Лермонтова. Это история об очищении человеческой души, прощении, сохранении традиций, переплетении культур разных народов, живущих рядом.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

2 февраля. Юбилейный вечер выдающейся балерины Айсулу Токомбаевой

Созданные Айсулу Токомбаевой образы в классических и современных балетах стали эталоном исполнительского искусства, гармонично объединившим танцевальное и актерское мастерство. Исполнила более двадцати ведущих партий в современных и классических балетных спектаклях с участием ведущих солистов балета.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 18.00.

2 февраля. Дискуссия «Гармонизация жизни. Как все совмещать?»

На ваши вопросы ответит практикующий коуч, консультант, бизнес-тренер с опытом более 20 лет, руководитель бизнеса с 25-летним стажем Ирина Горшкова. Регистрация по телефону 0553702435.

Кофейня Sierra (ТЦ «Таш-Рабат»), 18.00.

2 февраля. Пятничная вечеринка социальных танцев

Для вас играет бачата, кизомба, сальса. Берите с собой друзей и хорошее настроение.

Проспект Чуй 110, 21.00.