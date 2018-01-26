Афиша на выходные: 27-28 января

Театры

27 января. Этническая саунд-драма «Демон»

Спектакль «Демон» — эпическая постановка, соединяющая этническую музыку, ритуальный танец и поэзию Лермонтова. Это история об очищении человеческой души, прощении, сохранении традиций, переплетении культур разных народов, живущих рядом.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

27 января. Балет в двух действиях «Дон Кихот»

Людвиг Минкус — один из самых популярных балетных композиторов ХIХ века. Его музыка удобна для танца, мелодична. Он долгие годы жил в России, где в 1877 году и написал балет «Дон Кихот», премьера которого прошла на сцене Большого театра в Москве.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

28 января. Комедия «Дураки»

Американский драматург Нил Саймон нарисовал удивительный мир, где вымысел сливается с реальностью. Спектакль «Дураки» — пластическая метафора по одноименной пьесе: то ли неправдоподобная история, то ли философская притча. Легкая, светлая, иногда ироничная и смешная до слез история. Однако она ставит перед нами важнейший вопрос...

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

28 января. Опера «Дон Жуан»

В основе сюжета произведения лежит старинная легенда о Дон Жуане — дерзком искателе приключений, смелом и ловком соблазнителе женщин.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

Концерты

27 января. Квартирник

Выступят группа «Поезд на Мемфис», Виктор Архангельский, Маришка Дадаян и Капкан, Михаил Левантовский.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

Выставки, ярмарки

19 января — 4 февраля. Выставка Виктора Сырнева «Моя одиссея Шелкового пути»

Виктор Сырнев — художник-ювелир, народный художник КР, академик Российской академии художеств представит часть своей коллекции.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова, 11.00-17.00.

Мастер-классы, тренинги, акции

27 января. Занятие по кундалини-йоге «Здоровые. Счастливые. Благословенные»

Вас приглашают погрузиться в удивительные практики для раскрытия своего потенциала и единения со своей душой. Тренер — Елена Шарпилова.

АУЦА, 10.00.

27 января. Тренинг для подростков и родителей: четыре самые острые темы

В подростковом периоде много проблем. В этом месяце психологи и участники рассмотрят самые острые из них. На этой неделе тема «Суицид: причины и виды». Запись по телефону 0558461010.

Адрес: улица Элебаева, 91/1, 16.00.

27 января. Поэтический вечер

Если вы хотите поделиться своими стихотворениями или прочесть любимые произведения классиков, приходите на поэтический вечер. Будут не только стихи, но и игры.

Проспект Чуй, 110, 17.30.

27 января. Мастер-класс «Позирование моделей»

Фотограф Максим Ногай расскажет об основах позирования, работе с моделью, а также о наиболее часто совершаемых ошибках и о том, как их исправить.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова (кабинет 10), 17.00.

27 января. Мастер-класс по созданию игрушки из шерсти

Вы научитесь работать с шерстью и создадите кролика. В стоимость входят все необходимые материалы. Регистрация по телефонам 0550202013, 0709751317.

8-й микрорайон, 46/2.

27 января. Фестиваль индийской музыки, танца, йоги

Вас ждут живое исполнение, танцы, мастер-классы, лекция о здоровом питании, сладости с индийскими специями.

Кафе «Экодемия», 10.00.

27 января. Тренинг «Как построить бизнес с Китаем»

Если вы решили начать свое дело, но не знаете, что выбрать, самое время задуматься о бизнесе с Китаем. Основатель интернет-магазина расскажет обо всех фишках и наиболее эффективных и прибыльных моделях бизнеса этого направления. Регистрация по телефону 0778987736.

Кофейня Sierra (ТЦ «Таш-Рабат»), 18.30.

27-28 января. Бесплатные курсы для женщин

Конгресс женщин Кыргызстана приглашает на бесплатные курсы по следующим направлениям: бизнес-планирование, госрегулирование бизнеса, ораторское мастерство и основы компьютерной грамотности. Регистрация и расписание — по телефону 0559023044.

Республиканская библиотека для детей и юношества имени К.Баялинова, 9.00, 11.00, 13.00.

28 января. Мастер-класс «Букеты из фруктов»

Вы научитесь делать вкусные букеты, которые могут стать оригинальным подарком. Регистрация по телефону0700709855.

Кулинарная студия Orange, 11.00.

28 января. Творческий мастер-класс

Вы создадите свою версию картины «Чтение» Пабло Пикассо. Урок живописи пройдет под руководством знаменитого художника КР Айдара Касымбекова. Уровень рисования не важен. Предварительная запись по телефону 0703587777.

Кофейня Bellagio, 15.00.

28 января. Вечер игр

Будут «Мафия», «Крокодил», «Уно», «Монополия» и игра со стаканчиками. Регистрация по телефону 0708171717.

Feel Good Center, 17.00.

28 января. Арт-коучинг

Участников ожидают интересные знакомства, интерактивные задания, работа художником и расшифровка работы опытным психологом. Регистрация по телефону 0555505043.

«Галерея М», 14.00.

Кино

27 января. Показ фильма «Посвященный»

Юный Джонас живет в идеальном мире будущего, где больше нет боли, страданий и насилия. Но человечество избежало войн дорогой ценой: у людей больше нет воспоминаний и истории, у них подавлены практически все эмоции, они не различают цвета. В идеальном мире будущего все спокойного серого цвета.

Tucano Coffee, 18.30.

Для детей

27 января. Мастер-класс «Бисквитные мини-тортики»

Дети сделают свой бисквитный мини-тортик с нежным сливочным кремом. Мастер-класс — отличный способ развития моторики, фантазии, любви к кулинарии, самостоятельности и навыкам общения. Запись по телефону 0557898515.

Кондитерский бутик «Белый кролик», 12.00.

27 января. Мастер-классы по хендмейду

Дети научатся мастерству рукоделия — создавать красоту «из ничего», с пользой проводя время. На этой неделе они узнают, что такое квиллинг. Регистрация по телефону 0702521883.

Feel Good Center, 14.00.

27 января. Итерактивное занятие «Аборигены Австралии»

На занятиях дети 8-11 лет не скучают, а активно участвуют в обсуждении истории, географии, традиций, быта и, конечно, творчества разных культур и цивилизаций. В эту субботу они узнают о культуре и творчестве австралийских аборигенов, а на практическом занятии займутся точечной живописью.

Студия альтернативного обучения «Окна», 12.30.

27 января. Сказка «Теремок»

На теремок, в котором дружно живут мышка, петушок и лягушка, нападают лесные разбойники — лиса, волк и медведь. Храбрые жители теремка прогоняют коварных захватчиков, но лиса снова приносит в теремок беду — крадет певучего петушка. На его спасение отправляются все жители теремка.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

28 января. Сказка «Пеппи Длинныйчулок»

Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

28 января. Кулинарный квест «Рататуй»

Под руководством опытного повара дети приготовят несколько блюд ресторанного уровня. В программе квест, мастер-классы, фото на память, сладкий приз. Запись по телефону 0700709855.

Кулинарная студия Orange, 14.00.

28 января. Мастер-класс по приготовлению хачапури

Хачапури — это традиционное грузинское блюдо, представляющее собой лепешку с различными начинками — сыром, рыбой, мясом.

Ресторан Niko, 14.00.