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Общество

Доступа к данным абонентов не может быть. Это нарушает Конституцию

«Сотовые операторы не могут предоставить третьему лицу личные данные абонентов, потому что это нарушает Конституцию и закон о защите персональных данных», — прокомментировал ИА «24.kg» инициативу Ирины Карамушкиной исполнительный директор Ассоциации операторов связи Айбек Куренкеев.

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По его словам, у сотовых компаний есть договорные обязательства с абонентами. В документах четко указано, что без согласия абонента сотовая компания не может предоставлять никому данные о нем. Сегодня подобная информация предоставляется исключительно по запросу суда.

«Если речь идет о том, что предоставляются не только персональные данные абонента, но и IMEI-код, то это совсем другой уровень. Получается, что МЧС должно получить доступ ко всей базе данных всех сотовых компаний. Нет, не думаю, что такое возможно», — сказал Айбек Куренкеев.

Обладая такими данными, можно следить за абонентами, получить доступ к микрофонам и записям на устройстве. А это уже нарушает Конституцию, гарантирующую гражданам свободу. Сотовые компании не могут на это пойти.

Айбек Куренкеев

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