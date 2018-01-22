Студенты КНУ недовольны условиями обучения в вузе

Студенты факультета журналистики Кыргызского национального университета (КНУ) недовольны условиями обучения в вузе. Они написали обращение на имя ректора.

В заявлении отмечается, что в восьмом корпусе, где они учатся, невозможно получать знания. Старое здание нуждается в ремонте. Авторы обращения отмечают, что обучение на факультете платное. А это значит, что ректорат обязан создать приемлемые условия для учебы.

Обучающихся на факультете журналистики перевели для получения знаний в восьмой корпус КНУ с 1 сентября 2017 года. До этого они учились в главном корпусе университета. Именно там расположены теле- и радиостудии.

Руководство вуза пока не комментирует жалобу студентов.