12:12
-5
USD 69.34
EUR 85.18
RUB 1.23
Общество

Студенты КНУ недовольны условиями обучения в вузе

Студенты факультета журналистики Кыргызского национального университета (КНУ) недовольны условиями обучения в вузе. Они написали обращение на имя ректора.

В заявлении отмечается, что в восьмом корпусе, где они учатся, невозможно получать знания. Старое здание нуждается в ремонте. Авторы обращения отмечают, что обучение на факультете платное. А это значит, что ректорат обязан создать приемлемые условия для учебы.

Обучающихся на факультете журналистики перевели для получения знаний в восьмой корпус КНУ с 1 сентября 2017 года. До этого они учились в главном корпусе университета. Именно там расположены теле- и радиостудии.

Руководство вуза пока не комментирует жалобу студентов.
Ссылка:
просмотров: 900
Версия для печати
Материалы по теме
Активист подал жалобу в Генпрокуратуру на действия президента Кыргызстана
В Минэкономе прокомментировали ситуацию с конкурсом на вакантные должности
Жители Бишкека жалуются на строительство многоэтажного дома. Слишком близко
Бишкекская мэрия заставила ремонтников заново уложить асфальт
За неделю в call-центр мэрии поступила 1 тысяча 115 жалоб и обращений
Горожане жалуются на ночных гонщиков
Россияне стали специалистами в области кыргызского языка
В Бишкеке из квартиры вывезли грузовик мусора. Работа продолжается
Алмазбек Абеков требует направить дело MegaCom на новое рассмотрение
Освобождена от должности ректор Кыргызского национального университета
Популярные новости
На&nbsp;митинге в&nbsp;центре Бишкека жители Чуйской области требуют трансформации земли На митинге в центре Бишкека жители Чуйской области требуют трансформации земли
Письмо с&nbsp;зоны. Омурбека Текебаева стыдят и&nbsp;призывают быть мужчиной Письмо с зоны. Омурбека Текебаева стыдят и призывают быть мужчиной
Сколько стоит паспорт гражданина Кыргызстана на&nbsp;самом деле Сколько стоит паспорт гражданина Кыргызстана на самом деле
Реакция ГУОБДД на&nbsp;сообщения в&nbsp;WhatsApp. Мы&nbsp;проверили, как это работает Реакция ГУОБДД на сообщения в WhatsApp. Мы проверили, как это работает
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; карта World Elite Mastercard Впервые в Кыргызстане — карта World Elite Mastercard
Получи бесплатные минуты и&nbsp;Интернет от&nbsp;MegaCom! Получи бесплатные минуты и Интернет от MegaCom!
Не&nbsp;пропустите! Акции и&nbsp;бонусы в&nbsp;магазинах O!Store Не пропустите! Акции и бонусы в магазинах O!Store
MegaCom получил лицензию на&nbsp;первом частотном аукционе ГАС MegaCom получил лицензию на первом частотном аукционе ГАС