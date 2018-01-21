Афиша на неделю: 22-26 января

22 декабря — 22 января. Выставка «Зимнее настроение»

На выставке представлены живопись, графика, скульптура, керамика, изделия из войлока, авторские куклы, украшения и многое другое. Планируется ряд мастер-классов с известными художниками и дизайнерами.

«Галерея М».

19 января — 4 февраля. Выставка Виктора Сырнева «Моя одиссея Шелкового пути»

Виктор Сырнев — художник-ювелир, народный художник КР, академик Российской академии художеств — представит часть своей коллекции.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова, 11.00-17.00.

22 января. Кинопоказ

Вас ждет хороший экран, отличный звук и приятная дружеская атмосфера. Какой покажут фильм, уточняйте по телефону 0703111122.

Проспект Чуй, 110.

22 января. Семинар «Окно в искусство: Африка»

На занятиях дети 8-11 лет не скучают, а активно участвуют в обсуждении истории, географии, традиций, быта и, конечно, творчества разных культур и цивилизаций. Они нарисуют африканские маски.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.15 и 13.30.

23 января. Управленческие поединки

Многие не знают, как выйти из той или иной ситуации. А эти поединки помогут вам правильно вести переговоры и верно поступить в затруднительном положении.

Компания Feel Good, 18.00.

23 января. Вечер игр

По вторникам будут настольные игры: «Мафия», «Монополия» и другие. Вы можете приходить сами и с друзьями, можете приносить с собой игры, которые вам нравятся.

Адрес: проспект Чуй, 110.

23, 25 января. Мистический фарс «Шесть персонажей в поисках автора»

События разворачиваются в театре. На репетиции очередного спектакля на сцену выходят шесть персонажей и просят актеров прервать репетицию и разыграть здесь и сейчас истории их жизни. Драматизм ситуации в том, что жизнь этих персонажей — сплошная трагедия недоразумений.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

24 января. Откровенный диалог «Я стою у ресторана: замуж поздно, сдохнуть — рано»

Это история двух женщин, которые прожили жизнь, не задумываясь о том, кто они. Их многое объединяет, обе любили его. Страдали, прощали, ненавидели, плакали и смеялись. Но наступил момент, когда замуж поздно, а умирать, как говорится, вроде еще рано. Кто в этом виноват? Неужели только он?

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

24 января. Встреча «Туризм — будущее Кыргызстана»

Бектемир Мамаюсупов, артист, известный по фильму «Салам, Нью-Йорк», расскажет о том, как туризм может стать локомотивом для экономики Кыргызстана, о его роли и значении для каждого гражданина. В программе показ нового фильма и выступление.

Проспект Чуй 110, 18.00.

25 января. Вечер танго

Каждый четверг вы сможете насладиться танцем, а также получить мастер-класс от профессионала.

Арт-кафе Chicken Star, 21.00.

25 января. Кинопремьеры

«Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» (фантстика, боевик). Томас возглавляет отряд выживших глейдеров, чтобы выполнить последнюю и самую опасную миссию. Ради спасения своих друзей они должны проникнуть в легендарный Последний город, смертоносный лабиринт, контролируемый ПОРОКом. Каждый, кто выживет там, наконец-то получит ответы на все вопросы, которые мучили глейдеров с момента попадания в лабиринт.

(комедия). Во времена Шекспира весь мир был театром, в наши же дни его захватил зомбоящик. 30 звезд ТНТ. Все жанры: драма, комедия, боевик, триллер, научная фантастика, байопик, эротика и экспериментальное кино. От бессмысленного и беспощадного стеба не скроется никто.

25 января. Семинар-тренинг «Трудовой договор»

Вы узнаете, что такое трудовой договор и как его правильно оформить. Регистрация по телефонам 0312353014; 0709612683.

Улица Боконбаева, 204 (402-й офис), 9.00.



25 января. Книжный четверг: Венедикт Ерофеев «Москва — Петушки»

Вас ждут чай, печеньки и рецепт коктейля «Слеза комсомолки».

Ololo art Studio, 18.30.

26 января. Этническая саунд-драма «Демон»

Спектакль «Демон» — эпическая постановка, соединяющая этническую музыку, ритуальный танец и поэзию Лермонтова. Это история об очищении человеческой души, прощении, сохранении традиций, переплетении культур разных народов, живущих рядом.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

26 января. Выступление Дмитрия Нгуена

Вас ждет «музыка с особенной энергией и обаянием».

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

26 января. Пятничная вечеринка социальных танцев

Для вас играет бачата, кизомба, сальса, (АфроХаус). Берите с собой друзей и хорошее настроение

Проспект Чуй 110, 21.00.