14:23
+1
USD 69.44
EUR 84.74
RUB 1.22
Общество

Кто пытается забрать землю метеостанции «Байтик»

Бывший начальник метеостанции «Байтик» Артыкбай Куулунтаев рассказал на пресс-конференции в ИА «24.kg» о том, кто хочет забрать землю метеостанции.

По его словам, станции выделили 7,5 гектара земли, но потом территорию сократили до 2 гектаров. «Часть земель забрали дачники. В 1999 году я добился возвращения законной земли», — отметил Артыкбай Куулунтаев.

Он добавил, что метеостанция работает с 1911 года непрерывно. Она освобождена от уплаты налогов и охраняется государством. «В 2005 году землю опять начали раздавать. Мне сообщили, что участок передали на 10 лет в аренду с последующим выкупом. Через суд мы вернули землю», — пояснил Артыкбай Куулунтаев.

«В настоящее время площадь метеостанции составляет 6,5 гектара. Один гектар МЧС хочет передать Байтикскому айыл окмоту. Директор Агентства по гидрометеорологии Итибаев готов отдать участок, прилегающий к границе садоводческого товарищества «Наука», при условии предоставления Кыргызгидромету равнозначного участка не менее 0,86 гектара с восточной стороны», — рассказал он.
Ссылка:
просмотров: 657
Версия для печати
Материалы по теме
Гидрометеорология не согласна передавать земли, принадлежащие станции «Байтик»
Кыргызстан передал Узбекистану во временное пользование участки на Иссык-Куле
Протест услышан. К митингующим жителям микрорайона № 4 вышли чиновники
Судья городского суда «подарил» 367 квадратных метров земли ошанину
Кызыл-Кия: вместо парка пустырь. Землю распродали под элитное жилье
Астрофизики поймали сигналы от близкой к Земле звезды
Завораживает! Вышел трейлер фильма «Пробуждение» Тома Лоу о планете Земля
В Кыргызстане зарегистрировано 57 тысяч дачных участков
Мэр Каракола намерен забрать земли православной церкви
Земельный спор в Александровке. Когда закон не указ
Популярные новости
Тилла Халлей живет в&nbsp;Таласе полтора года, но&nbsp;ее&nbsp;все равно считают туристкой Тилла Халлей живет в Таласе полтора года, но ее все равно считают туристкой
Чиновники проверили очистку улиц Бишкека от&nbsp;льда. Сидя в&nbsp;автобусе Чиновники проверили очистку улиц Бишкека от льда. Сидя в автобусе
Конфликт в&nbsp;VIP-городке &laquo;Ала-Арча&raquo;. Келдибеков и&nbsp;Кулов прокомментировали инцидент Конфликт в VIP-городке «Ала-Арча». Келдибеков и Кулов прокомментировали инцидент
Сколько стоит паспорт гражданина Кыргызстана на&nbsp;самом деле Сколько стоит паспорт гражданина Кыргызстана на самом деле
Бизнес
Получи бесплатные минуты и&nbsp;Интернет от&nbsp;MegaCom! Получи бесплатные минуты и Интернет от MegaCom!
Не&nbsp;пропустите! Акции и&nbsp;бонусы в&nbsp;магазинах O!Store Не пропустите! Акции и бонусы в магазинах O!Store
MegaCom получил лицензию на&nbsp;первом частотном аукционе ГАС MegaCom получил лицензию на первом частотном аукционе ГАС
MegaPay: Измени жизнь к&nbsp;лучшему MegaPay: Измени жизнь к лучшему