Кто пытается забрать землю метеостанции «Байтик»

Бывший начальник метеостанции «Байтик» Артыкбай Куулунтаев рассказал на пресс-конференции в ИА «24.kg» о том, кто хочет забрать землю метеостанции.

По его словам, станции выделили 7,5 гектара земли, но потом территорию сократили до 2 гектаров . «Часть земель забрали дачники. В 1999 году я добился возвращения законной земли», — отметил Артыкбай Куулунтаев.

Он добавил, что метеостанция работает с 1911 года непрерывно. Она освобождена от уплаты налогов и охраняется государством. «В 2005 году землю опять начали раздавать. Мне сообщили, что участок передали на 10 лет в аренду с последующим выкупом. Через суд мы вернули землю», — пояснил Артыкбай Куулунтаев.

«В настоящее время площадь метеостанции составляет 6,5 гектара. Один гектар МЧС хочет передать Байтикскому айыл окмоту. Директор Агентства по гидрометеорологии Итибаев готов отдать участок, прилегающий к границе садоводческого товарищества «Наука», при условии предоставления Кыргызгидромету равнозначного участка не менее 0,86 гектара с восточной стороны», — рассказал он.