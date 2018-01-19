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Общество

На 383 миллиона сомов пополнился бюджет от штрафов нарушителей ПДД в 2017 году

Республиканский бюджет пополнился на 383 миллиона сомов за счет штрафов нарушителей правил дорожного движения. Об этом на пресс-конференции «Реформы в МВД — о деятельности новой дорожной службы» рассказал заместитель начальника Главного управления по обеспечению дорожной безопасности МВД Ыманалы Саркулов.

По его словам, в 2017 году сотрудники тогда еще Управления патрульной милиции выявили 771 тысячу 540 нарушений ПДД.

В общем за 2017-й в республике произошло 6 тысяч 346 ДТП. Это на 8,1 процента больше, чем в 2016 году. В ДТП погибли 907 человек и более 9 тысяч были ранены.

«Из них с участием детей было 1 тысяча 622 ДТП, в которых погибли 104 ребенка и 1 тысяча 422 были ранены. Для нашей маленькой страны это очень большой показатель. И мы приложим все усилия, чтобы сократить эти цифры», — сказал Ыманалы Саркулов.
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