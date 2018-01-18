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Общество

Хадж-2018. Саудовская Аравия увеличила количество квот для Кыргызстана

Саудовская Аравия увеличила количество квот для паломников из Кыргызстана, которые отправятся к святым местам в Мекку и Медину в 2018 году. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Духовном управлении мусульман КР.

Напомним, в прошлом году паломничество смогли совершить 4 тысячи 585 граждан КР.

В муфтияте отметили, что регистрация на хадж-2018 будет осуществляться только по биометрическим паспортам.

Духовное управление мусульман Кыргызстана также объявило конкурс на услуги вакцинации паломников против гриппа и менингита.
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