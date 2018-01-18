Конфликт в VIP-городке «Ала-Арча». К полуночи создали согласительную комиссию

Скандал, который произошел накануне в VIP-городке «Ала-Арча», завершился к полуночи решением создать согласительную комиссию. Об этом ИА «24.kg» сообщили местные жители.

Представители старого и нового ТСЖ делегировали своих представителей в объединенную комиссию, которой предстоит разобраться в конфликте и прийти к единому решению.

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Сторонники нового правления ТСЖ заявляют, что действуют правильно и законно. Однако часть жителей VIP-городка выступают против нового правления, говоря о его нелегитимности. Вчера конфликт в «Ала-Арче» закончился вызовом сотрудников милиции и журналистов и выяснением отношений.

Старое правление ТСЖ считает, что бывших охранников городка уволили незаконно. Им не представили приказ об увольнении, не объяснили причины и не выплатили расчет.

Скандал повлек широкий общественный резонанс, поскольку в нем участвовали политики с громкими именами: экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков, лидер партии «Ар-Намыс» Феликс Кулов и их жены.