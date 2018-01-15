В Кыргызстане запустили онлайн-флешмоб «Мир читает Айтматова»

Министерство образования и науки Кыргызстана приглашает всех желающих принять участие в онлайн-флешмобе «Мир читает Айтматова». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, цель проекта — популяризация наследия Чингиза Айтматова, формирование культуры чтения айтматовских произведений.

Чтобы принять участие в акции, необходимо записать видео с прочитанным отрывком из произведений Чингиза Айтматова. Кыргызстанцы, обучающиеся за рубежом, могут прочитать отрывок на языке страны пребывания.

Участник акции должен представиться, назвать страну и город, в которой он(она) обучается. Залить видео продолжительностью не более двух минут в социальные сети с хэштегами: #Aitmatov #educationkg. В акции могут участвовать и иностранные студенты, обучающиеся в Кыргызстане.