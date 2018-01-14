Афиша на неделю: 15-19 января

22 декабря — 22 января. Выставка «Зимнее настроение»

На выставке представлены живопись, графика, скульптура, керамика, изделия из войлока, авторские куклы, украшения и многое другое. Планируется ряд мастер-классов с известными художниками и дизайнерами.

«Галерея М».

15 января. Кинопоказ

Вас ждет хороший экран, отличный звук и приятная дружеская атмосфера. Какой покажут фильм, уточняйте по телефону 0703111122.

Адрес: проспект Чуй, 110.

16 января. Управленческие поединки

Многие не знают, как выйти из той или иной ситуации. А эти поединки помогут вам правильно вести переговоры и верно поступить в затруднительном положении.

Компания Feel Good, 18.00.

16 января. Тренинг «Одно кресло, которое может улучшить все ваши отношения»

Работая в семи разных странах, Мадина Демирбаш искала ответ на один вопрос: что нужно для того, чтобы быть счастливым с близким человеком? Приходите все, кому интересна тема отношений, независимо от вашего возраста и семейного положения. Будьте готовы к новым осознаниям, юмору и вкусным печенькам.

ololohaus, 18.30.

16 января. Вечер игр

По вторникам будут настольные игры: «Мафия», «Монополия» и другие. Вы можете приходить сами и с друзьями, можете приносить с собой игры, которые вам нравятся.

Адрес: проспект Чуй, 110.

16 января. Мистический фарс «Шесть персонажей в поисках автора»

События разворачиваются в театре. На репетиции очередного спектакля на сцену выходят шесть персонажей и просят актеров прервать репетицию и разыграть здесь и сейчас истории их жизни. Драматизм ситуации в том, что жизнь этих персонажей — сплошная трагедия недоразумений.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

17 января. Арт-среда: Чингиз Айтматов — личная судьба как линза истории

В 2018 году великому писателю исполнилось бы 90 лет. Стоит собраться и вспомнить страницы его судьбы, поговорить о любимых книгах, их ярких персонажах и прототипах, о местах, где были написаны эти книги, послушать песни, которые пели герои Айтматова, посмотреть эпизоды из фильмов по его произведениям.

ololohaus, 18.30.

18 января. Сказка для взрослых «Лучший всадник короля»

В некотором королевстве только что победоносно закончена война. Главную атаку в решающем сражении возглавил некий отважный смельчак по имени Сильвестр, в одиночку поскакав на врага и воодушевив солдат. И на торжественной церемонии по случаю великой победы он должен предстать перед королем, государственной элитой, послами и журналистами. Однако оказывается, что на самом деле никакого храбреца-героя нет.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

18 января. Вечер танго

Каждый четверг вы сможете насладиться танцем, а также получить мастер-класс от профессионала.

Арт-кафе Chicken Star, 21.00.

18 января. Книжный четверг

Начните год с трех увлекательных книг: «Мое открытие Америки» Владимира Маяковского, «Одноэтажная Америка» Ильи Ильфа и Евгения Петрова, «Одноэтажная Америка» Владимира Познера, Брайана Канна и Ивана Урганта.

ololo art studio, 18.30.

18 января. Бизнес-солонка: учредитель KaktusMedia Дина Маслова

Дина Маслова — учредитель и главный редактор интернет-издания KaktusMedia, экс-президент Центральноазиатского фестиваля рекламы Red Jolbors Fest. Она выступает с докладами на медиасеминарах для журналистов из стран СНГ.

ololohaus, 18.00.

18-20 января. Показы фильмов международного фестиваля Future Shorts

Future Shorts — это крупнейший в мире фестиваль короткометражного кино и анимации. Фестивальные показы проходят более чем в 17 странах мира четырежды в год. В подборку вошли пять короткометражных фильмов, созданных режиссерами Франции, Нидерландов, Венгрии, Португалии.

«Асанбай-центр», 19.30.

18 января. Кинопремьеры

«Погружение» (триллер, драма). Фильм о двух влюбленных, разделенных тысячами миль и глядящих в лицо смерти: разведчик Джеймс томится в плену у сомалийских боевиков, а ученая Даниэль исследует в батискафе опаснейшие глубины океана. В воспоминаниях о совместном счастье находят утешение оба героя.

«Астрал 4: Последний ключ» (ужасы). Новая глава истории об экстрасенсе, умеющей говорить с мертвыми. На этот раз в жизнь воплощается ее самый страшный кошмар: сущности из потустороннего мира проникают в ее собственный дом.

«Форма воды» (ужасы, фэнтези). Действие разворачивается в 1963 году. Главная героиня — немая уборщица в научной лаборатории. В стенах секретного учреждения идет работа по изучению отловленного человека-амфибии. Женщина влюбляется в мутанта и помогает ему бежать.

«Темные времена» (драма). История о первом и решающем шаге Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании, получившего власть при чрезвычайных обстоятельствах. Успехи нацистской армии взбудоражили британское сообщество, но вопреки давлению и страху других политиков, Черчилль отказывается идти на соглашение с Гитлером.

«Приключения Паддингтона-2» (комедия). В антикварном магазине Лондона обаятельный и хорошо воспитанный медведь Паддингтон находит уникальную старинную книгу. Пока он изо всех своих медвежьих сил старается накопить на нее деньги, редчайшее издание внезапно похищают. Паддингтон оказывается вовлеченным в аферу века.

19 января — 4 февраля. Выставка Виктора Сырнева «Моя одиссея Шелкового пути»

Виктор Сырнев — художник-ювелир, народный художник КР, академик Российской академии художеств — представит часть своей коллекции.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова, 11.00-17.00.

19 января. Водевиль «Пятьдесят оттенков Чехова»

Спектакль объединяет три небольших произведения Чехова — «Юбилей», «Медведь» и «Предложение». Каждое из них перенесено в определенную эпоху, в том числе и в наши дни, и отражает не утратившие своей актуальности трагикомические аспекты жизни человека. Зрителя ждет музыкальная комедия с танцами, авторской музыкой и живыми песнями.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.