Обидно за жителей регионов. Мавлян Аскарбеков требует извинений от главы ОТРК

Гражданский активист Мавлян Аскарбеков требует публичного извинения и покаяния от гендиректора ОТРК Илима Карыпбекова за его твит в социальной сети о том, что людям в регионах следует больше работать, а не «бухать».

Сообщение глава телеканала написал после того, как президент Сооронбай Жээнбеков объявил 2018-й Годом развития регионов.

«Он (Илим Карыпбеков) не имеет права делать такие заявления и говорить, что в селах все пьют и не работают. Я сам вырос в селе. Я знаю, что такое труд крестьянина. У нас 90 процентов гастарбайтеров — выходцы из айылов. Вы не представляете, какая там тяжелая жизнь. Работы нет, люди вынуждены уезжать в поисках лучшей доли на чужбину. А говорить, что там все пьянствуют и не развиваются, это оскорбление, плевок в душу жителям сел», — сказал ИА «24.kg» Мавлян Аскарбеков.

«Илим Карыпбеков должен покаяться. Он это может сделать в соцсетях или у себя на канале, в прямом эфире. Не извинится? Будет ему общественное порицание», — добавил гражданский активист.

В свою очередь глава ОТРК Илим Карыпбеков заявил ИА «24.kg», что не намерен просить прощения и каяться.

«Я сам вырос в колхозе, я видел людей, которые всегда находили деньги на водку, а вот на хлеб у них не было. Мавляну Аскарбекову я бы посоветовал, прежде чем делать подобного рода заявления, хорошенько подумать и самому заняться делом, а не цепляться к словам и не нагнетать искусственно ситуацию», — подчеркнул Илим Карыпбеков.

Он добавил, что считает требование Мавляна Аскарбекова несущественным.