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Общество

Ошибка в новых загранпаспортах. ГРС уверяет, что проверяла бдительность граждан

В Государственной регистрационной службе Кыргызстана ошибки в эскизе будущих общегражданских биометрических паспортах объяснили проверкой бдительности граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, накануне ГРС презентовала эскизы будущих загранпаспортов. Они будут биометрическими. Ожидается, что выпуск начнется уже в этом году. Для этого закуплено специальное оборудование.

Пользователи социальных сетей раскритиковали дизайн паспортов. Кроме того, в одном из названий нашли ошибку — была пропущена буква «л» в слове «дипломаттык».

ГРС поблагодарила общественность «за проявленный интерес к процессу внедрения документов нового поколения». В ведомстве отмечают, что ошибку сделали специально, чтобы привлечь внимание граждан к выпуску новых общегражданских паспортов.

«ГРС благодарит общественность за проявленный интерес и тщательное изучение предварительных образцов новых биометрических документов», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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