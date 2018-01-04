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Общество

Суйунчу за рождение ребенка теперь можно получить в Кыргызстане

В Кыргызстане 1 января вступил в силу закон о выплате суйунчу за рождение ребенка.

Его размер составляет 4 тысячи сомов, в высокогорных районах – 6 тысяч.

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Чтобы получить деньги, необходимо представить свидетельство о рождении ребенка, документ, удостоверяющий личность родителей (паспорт), или документ об опекунстве и справку с места жительства.

По оперативным данным Минздрава, только в новогоднюю ночь в республике родились 311 младенцев. Исходя из расчета 4 тысячи за ребенка полагается выплатить им из бюджета более 1,2 миллиона сомов.

Напомним, президент Кыргызстана подписал поправки в закон о госпособиях. Ежемесячные пособия для  малообеспеченных семей, имеющих детей, сохраняются. 
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