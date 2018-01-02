Горнолыжные базы Кыргызстана. Во сколько обойдется зимний отдых

Горнолыжный спорт в нашей стране становится все популярнее. Лыжи и сноуборд — отличная альтернатива недельным застольям. Новогодние праздники — самое подходящее время, чтобы освоить экстремальные виды спорта. Тем более что горнолыжные базы начали открываться только к концу декабря.

Если вы решили провести время весело и с пользой для здоровья, мы расскажем о самых популярных базах страны.

«Каракол»

Самая известная база не только в Кыргызстане, но и за его пределами — «Каракол». Она находится в 7 километрах от города Каракола (Иссык-Кульская область) и более чем в 400 километрах от Бишкека. В этом году «Каракол» открылся первым. Еще в конце ноября.

Фото с сайта горнолыжной базы "Каракол". Схема проезда на базу

Катание на базе в будние дни (со вторника по четверг) обойдется в 900 сомов для взрослого и 700 сомов для ребенка. С пятницы по понедельник и в праздничные дни ски-пасс стоит 1,2 тысячи для взрослого и 900 сомов — для ребенка. В выходные и праздники можно взять ски-пасс на полдня за 900 сомов.

На новогодние праздники (с 29 декабря 2017-го по 8 января 2018 года) действует праздничный тариф.

У тех, кто впервые отправится на горнолыжную базу, будут дополнительные расходы — 200 сомов на электронную карту, которая позволяет проходить на канатку. Она невозвратная.

Плюс в том, что карты горнолыжной базы «Каракол» принимают и на другой базе — «Чункурчак». Если же вы после первого катания решите, что активный зимний отдых не для вас, то карта станет напоминанием: вы честно попытались приобщиться к здоровому образу жизни.

Если своего снаряжения нет, можно взять напрокат. Аренда комплекта лыж или сноуборда обойдется в 600, 1000 или 1,2 тысячи сомов в день — в зависимости от года выпуска и состояния инвентаря. Для детского снаряжения единый тариф — 400 сомов в день. Для детей на базе есть санная трасса. Аренда матрасов и саней — 200-300 сомов за день.

Если вы впервые решили освоить лыжи или доску, лучше взять инструктора. Его услуги обойдутся в 1 тысячу сомов за час.

Фото из Интернета. Горнолыжная база "Каракол" - самая популярная база в Кыргызстане

Кроме того, нужно учитывать стоимость проезда до Каракола и проживание. На территории базы номера стоят от 1,5 тысячи сомов и выше. Но в новогодние праздники поселиться на самой базе практически нереально. Номера бронируют месяца за два.

В городе проживание в среднем стоит 700-800 сомов с человека в сутки с завтраком. Вполне подходящий вариант для бюджетных туристов, тем более что до базы из города минут 15 езды максимум. Заодно можно съездить на базар и отведать настоящего каракольского ашлямфу.

В среднем двухдневная поездка на «Каракол» без дополнительных развлечений обойдется в праздничные дни в 7-8 тысяч сомов с человека.

«Тоо-Ашуу»

Вторая по удаленности от Бишкека база — «Тоо-Ашуу». Она находится в 120 километрах от Бишкека — у въезда в живописную Суусамырскую долину, на южном склоне перевала Тоо-Ашуу. Добраться до базы можно за 2,5-3 часа по дороге Бишкек — Ош.

База открылась в тестовом режиме 23 декабря. С 25 декабря по 8 января она работает без выходных. Есть одно «но», которое существенно снижает вероятность поездки: чтобы попасть на «Тоо-Ашуу», нужно проехать одноименный перевал. Экшен в зимний период еще тот! Ехать далеко, и тратить время впустую не хочется. Поэтому перед поездкой узнайте, открыт ли проезд через перевал.

Фото с сайта горнолыжной базы "Тоо Ашуу". Схема проезда на базу

В будние дни (с понедельника по четверг) ски-пасс обойдется взрослому в 600 сомов, в выходные (с пятницы по воскресенье) и праздничные дни — 800 сомов. Абонемент на полдня стоит 400 сомов в будни, 600 сомов — в выходные и праздники.

Для детей до 6 лет катание бесплатное. Для детей с 6 до 12 лет ски-пасс стоит 400 сомов в будни и 600 сомов в выходные и праздники.

Аренда комплекта лыжного снаряжения обойдется в 600 сомов, для сноуборда — 700 сомов. Можно покататься и на санках. Их прокат стоит 250 сомов в день. Кроме того, каждую деталь горнолыжного снаряжения можно взять в аренду отдельно.

Фото из Интернета. На горнолыжную базу "Тоо Ашуу" лучше ехать на несколько дней.

Для тех, кто хочет воспользоваться услугами инструктора, предусмотрены разные варианты. Час занятий стоит 700 сомов, целый день — 3 тысячи сомов для взрослого и 2 тысячи для ребенка. По собственному опыту могу сказать, что выгоднее все же брать инструктора на день. Если вы действительно хотите научиться кататься, за один час вы вряд ли справитесь.

На «Тоо-Ашуу» можно остановиться на пару дней. Проживание обойдется от 5,7 до 9,5 тысячи. Самый выгодный вариант — селиться большой компанией. Можно выбрать варианты проживания — в номере или вагончике, с завтраком или без.

«Орловка»

Еще одна удаленная горнолыжная база — «Орловка». Она находится в 100 километрах от столицы по трассе Бишкек — Иссык-Куль. Дорога до нее займет 1-1,5 часа. «Орловка» — современный горнолыжный комплекс площадью 50 гектаров на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря.

Фото с сайта горнолыжной базы "Орловка". Схема проезда на базу

В этом году база снизила расценки, но купить ски-пасс можно только на целый день. Его стоимость для взрослого: 500 сомов в будни и 700 сомов в выходные и праздничные дни. Детский абонемент — 300 сомов в любой день. Для детишек работает только трасса «Малыш», «Карапуз» же пока закрыт. Необходимо купить специальную электронную карту. Стоит она 100 сомов.

Фото из Интернета. В этом году горнолыжная база "Орловка" снизила цены на свои услуги

Прокат лыжного инвентаря для взрослых стоит 600 сомов в день, детского — 400 сомов. Сноубордистам аренда снаряжения обойдется в 600 сомов в день. Услуги инструктора — 800 сомов в час (4 тысячи в день).

На территории «Орловки» есть гостиничный комплекс. Проживание в нем стоит от 2,6 до 30 тысяч сомов. Базу советуют посетить тем, кто решил поставить на лыжи ребенка.

«Чункурчак»

Большинство горнолыжных баз страны находятся недалеко от Бишкека. Динамично развивается «Чункурчак», расположенный в одноименном ущелье. В прошлом году на базе открылся пятый подъемник. Отличает базу то, что все подъемники здесь исключительно кресельные. В этом году «Чункурчак» начал работать только 29 декабря.

Фото с сайта горнолыжной базы "Чункурчак". Схема проезда на базу

Стоимость ски-пасса для взрослых — 800 сомов в будние дни и 1,2 тысячи сомов в выходные и праздники. Для деток цены чуть ниже — 500 и 800 сомов. Ски-пасс на полдня — 900 сомов для взрослого и 500 сомов для ребенка. Не забывайте, что здесь тоже надо купить специальную электронную карту для прохода на канатную дорогу. Стоит она 200 сомов.

Фото ИА "24.kg". Все канатки на горнолыжной базе "Чункурчак" - кресельные

Детей на базе ожидает маленький сюрприз: специальный детский подъемник — ленточный траволатор длиной 100 метров . Зона катания вокруг него огорожена. На сегодня подобный подъемник единственный в стране.

«ЗИЛ»

Это одна из наиболее известных баз в стране. Находится в 35 километрах от Бишкека на высоте 1,8 тысячи метров.

Фото с сайта горнолыжной базы "ЗиЛ". Схема проезда на базу

Катание на базе стало дороже. Ски-пассы для взрослых стоят 800 сомов в будние дни и 1,2 тысячи сомов в выходные и праздники. Для детей — 500 и 700 сомов. Прокат снаряжения обойдется в 350-600 сомов. Точного прайса на обучение у базы нет, надо договариваться с инструктором на месте. Но имейте в виду, что больше 1 тысячи сомов в час это стоить не будет.

Фото с сайта горнолыжной базы "ЗиЛ". База "ЗиЛ" в прошлые годы "прославилась" конфликтами с местным населением. В этом году обещают, что проблем не будет

Теоретически на базе три спуска — основная трасса, восточный спуск и третья — для тех, кто любит скорость. Но на «ЗИЛе» лишь одна кресельная канатка. Остальные бугельные. Подниматься тяжеловато.

«Тогуз-Булак»

Чуть дальше от «ЗИЛа» горнолыжная база «Тогуз-Булак». Высота над уровнем моря 1,9–2,2 тысячи метров. Она находится в 40 километрах от Бишкека и 8 километрах от курорта «Ысык-Ата». Так что если надоест кататься, можно рвануть в теплые бассейны. Точных данных об открытии базы пока нет. Если соберетесь ехать, звоните и уточняйте.

Фото из Интернета. Схема проезда на горнолыжную базу "Тогуз Булак"

Дневной абонемент обойдется взрослому в 800 сомов в будние дни и 1 тысячу сомов в выходные. Детям — 300 и 500 сомов.

Здесь можно взять снаряжение напрокат. Комплект лыж или сноуборд стоят от 400 до 600 сомов в день. На «Тогуз-Булаке» работают неплохие инструкторы, которые за 800 сомов в час научат вас или вашего ребенка кататься на лыжах.

Фото из Интернета. Горнолыжная база "Тогуз Булак" для тех, кто хоть немного умеет кататься

«Тогуз-Булак» отлично подходит для тех, кто уверенно стоит на доске или лыжах. Новичкам и детям здесь тяжело: пологих склонов почти нет, да и трассу практически не катают ратраком.

«Кашка-Суу»

Туристический центр «Кашка-Суу» находится в 35 километрах от Бишкека. На базе есть гостиничный комплекс, кресельная и буксировочная канатные дороги, спортивная площадка и каток. База начала работать 30 декабря. Так что пока склоны свежие и укатанные, есть отличная возможность хорошо покататься.

Фото с сайта горнолыжной базы "Кашкасуу". Схема проезда на базу

Дневной ски-пасс для взрослого на кресельной канатке обойдется в 1000 сомов, на буксировочной — 800. Если будете брать совместный абонемент (кресельная плюс буксировочная), это обойдется в 1,1 тысячи сомов. Для деток цены на ски-пассы — 500, 400 и 550 сомов.

Прокат лыж и сноубордов для взрослых — 700 сомов в сутки, детских — 450-500 сомов. За аренду санок-ледянок придется отдать 200 сомов, коньков — 100 сомов. Услуги инструктора — 800 сомов в час.

Фото из Интернета. Горнолыжная база "Кашкасуу" - современный комплекс, который работает круглый год

Проживание на базе «Кашка-Суу» обойдется от 900 сомов до 5,5 тысячи. В сумму входит парковка. Есть и новогодние путевки в зону отдыха.

«Ак-Таш»

Горнолыжный отель «Ак-Таш» находится в 30 километрах от Бишкека на высоте 2100 метров над уровнем моря, в красивейшем урочище ущелья Оруу-Сай. Транспорт на базу ходит по субботам и воскресеньям. Стоит скромные 200 сомов. А еще в этом году на базе появились удобные новые кресла на верхнем подъемнике. Новогодние выходные — самое время их протестировать.

Фото из Интернета. Схема проезда на горнолыжную базу "Ак Таш"

Цены на базе «Ак-Таш» радуют. Дневной абонемент для взрослых стоит 500 сомов, для детей — 300. Прокат снаряжения — 500-600 сомов. Отметим, база обновила снаряжение в прокате. Обучение с инструктором — 500 сомов в час.

Фото из Интернета. В этом году на базе "Ак-Таш" появились удобные новые кресла на верхнем подъемнике

На базе «Ак-Таш» есть собственная гостиница. Проживание обойдется в 1,2-3,5 тысячи сомов в сутки. Лыжники и сноубордисты любят базу за то, что там есть где разгуляться как начинающим, так и профессионалам.

«Оруу—Сай»

База расположена на высоте 2100 метров над уровнем моря в одноименном ущелье, в 35 километрах от Бишкека. Благодаря удобному расположению «Оруу-Сай» является отличным местом для зимнего отдыха с хорошо подготовленными лыжными трассами. База располагает тремя канатными дорогами различной протяженности.

Фото из Интернета. Схема проезда на горнолыжную базу "Оруу Сай"

Даже если вы плохо стоите на лыжах, на базе есть инструкторы, которые научат не только кататься, но и умело управлять лыжами на разных по сложности склонах. Для любителей веселого отдыха восстановлена гора с канаткой для тюбинга (баллонов).

Фото из Интернета. Благодаря удобному расположению «Оруу-Сай» является отличным местом для зимнего отдыха

Цены на «Оруу-Сае» приемлемые. Для взрослых пользование канаткой обойдется в 500 сомов, а для детей — 350. Большой плюс базы — наличие гостиничного комплекса. Стоимость проживания — от 1,3 до 35 тысячи сомов.