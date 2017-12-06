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Общество

В регионе вспышка кори. Сделайте прививки детям!

В Европейском регионе (Румыния, Италия, Австрия, Чехия, Венгрия, Испания, Швеция) продолжается вспышка кори, начавшаяся в 2016 году. Об этом сообщает Республиканский центр иммунопрофилактики при Минздраве КР.

Болезнь распространяется в странах, где охват иммунизацией опустился ниже установленного порога в 95 процентов. В Российской Федерации также отмечается эпидемиологическое неблагополучие по заболеваемости корью.

В связи с этим специалисты рекомендуют сделать прививки детям, не болевшим и не привитым против этой инфекции. Согласно Национальному календарю профилактических прививок, дети получают вакцину против кори, паротита и краснухи в возрасте 12 месяцев и в 6 лет.

Вакцинация — самое надежное средство профилактики коревой инфекции! Родители, которые отказываются от проведения прививок, подвергают риску здоровье и жизнь своих детей.

Корь является одной из самых заразных вирусных инфекций, источником которой является больной человек. Передача инфекции осуществляется воздушно-капельным путем. Опасны возможные осложнения после перенесенной инфекции со стороны центральной нервной системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта.

Корь может быть причиной смертности и инвалидности, особенно среди детей раннего возраста. Лица, не болевшие корью и не привитые против нее, остаются высоко восприимчивыми к кори в течение всей жизни и могут заболеть в любом возрасте.
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