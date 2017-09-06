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Общество

Кыргызстанские паломники начнут возвращаться из хаджа 8 сентября

Кыргызстанские паломники начнут возвращаться из хаджа 8 сентября. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Кыргызстана.

По ее данным, 8-10 сентября прибудут паломники, отправившиеся из Бишкека, Чуйской, Нарынской, Таласской и Иссык-Кульской областей.

Паломники из Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей возвратятся 11-20 сентября.

Напомним, первые паломники выехали в Саудовскую Аравию 7 августа. Кыргызстан получил квоту на 4 тысячи 585 человек, по факту же посетить святые места отправились 4 тысячи 885 мусульман.
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