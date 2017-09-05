Суд сторонников Жапарова. Приговор оглашен

На судебном процессе по делу сторонников Садыра Жапарова сегодня вынесен приговор.

Самый большой срок судья Первомайского районного суда Марат Сыдыков назначил ранее судимому Чыгызхану Кожогелдиеву. Он осужден на 8 лет лишения свободы с содержанием в колонии усиленного режима.

Граждане Российской Федерации Калыбек Жапаров, Абдыманап Бегишев и Эркланбек Тагаев осуждены на четыре года с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Анарбек Бейшебеков, Улан Юсупов, Айдынбек Шамшидин уулу, Байгазы Казиев, Рустам Жапаров, Жаныбай Женишбеков и Адылбек Исаев приговорены к четырем годам условно с испытательным сроком в один год.

Сабыр Жапаров оправдан, так как был задержан не на митинге, а в здании РОВД, когда приехал за задержанными родственниками. Он освобожден из-под стражи в зале суда.

10 подсудимых осуждены по статье 234 (хулиганство) УК КР. Чынгызхан Кожогелдиев осужден по статьям 234 (хулиганство), 174 (умышленное уничтожение чужого имущества). По статье 341 (сопротивление власти) подсудимые оправданы.