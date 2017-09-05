21:32
+32
USD 68.60
EUR 81.77
RUB 1.19
Общество

Суд сторонников Жапарова. Приговор оглашен

На судебном процессе по делу сторонников Садыра Жапарова сегодня вынесен приговор.

Самый большой срок судья Первомайского районного суда Марат Сыдыков назначил ранее судимому Чыгызхану Кожогелдиеву. Он осужден на 8 лет лишения свободы с содержанием в колонии усиленного режима.

Граждане Российской Федерации Калыбек Жапаров, Абдыманап Бегишев и Эркланбек Тагаев осуждены на четыре года с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Анарбек Бейшебеков, Улан Юсупов, Айдынбек Шамшидин уулу, Байгазы Казиев, Рустам Жапаров, Жаныбай Женишбеков и Адылбек Исаев приговорены к четырем годам условно с испытательным сроком в один год.

Сабыр Жапаров оправдан, так как был задержан не на митинге, а в здании РОВД, когда приехал за задержанными родственниками. Он освобожден из-под стражи в зале суда.

10 подсудимых осуждены по статье 234 (хулиганство) УК КР. Чынгызхан Кожогелдиев осужден по статьям 234 (хулиганство), 174 (умышленное уничтожение чужого имущества). По статье 341 (сопротивление власти) подсудимые оправданы.
Ссылка:
просмотров: 506
Версия для печати
Материалы по теме
Суд сторонников Жапарова. Подсудимые просят оправдать их
Дело Текебаева. Адвокаты ходатайствуют о допросе дополнительных свидетелей
Дело Текебаева. Объявлен очередной перерыв
Дело Текебаева. Перерыв: подсудимому не хватило времени изучить документы
Дело Текебаева. Обвиняемые просят время изучить приговор
Дело Текебаева. Адвокаты заявили второй отвод главе судейской коллегии
Дело Текебаева. Вторая инстанция отказала в видео- и фотосъемке на процессе
Дело Текебаева. Суд второй инстанции тоже начался с отвода — главе коллегии
Дело Текебаева. Сегодня начинается процесс в Бишкекском горсуде
После трехмесячного перерыва возобновился суд по делу сотрудников АКС ГКНБ
Популярные новости
Жереми Лонжон: Страсть к&nbsp;Кыргызстану заразна. Сюда переезжают мои друзья Жереми Лонжон: Страсть к Кыргызстану заразна. Сюда переезжают мои друзья
День независимости Кыргызстана: программа мероприятий в&nbsp;Бишкеке День независимости Кыргызстана: программа мероприятий в Бишкеке
В&nbsp;России нелегальным мигрантам грозят новые штрафы В России нелегальным мигрантам грозят новые штрафы
Как в&nbsp;русскоязычных школах будут вести химию и&nbsp;физику на&nbsp;кыргызском Как в русскоязычных школах будут вести химию и физику на кыргызском
Бизнес
Сeть AЗС &laquo;Гaзпрoмнeфть&raquo; пoдвeлa итoги&nbsp;I этaпa aкции &laquo;Выигрaйтe мeчту!&raquo; Сeть AЗС «Гaзпрoмнeфть» пoдвeлa итoги I этaпa aкции «Выигрaйтe мeчту!»
MegaCom открыл центры продаж и&nbsp;обслуживания в&nbsp;Джалал-Абаде и&nbsp;Узгене MegaCom открыл центры продаж и обслуживания в Джалал-Абаде и Узгене
&laquo;Переходи на&nbsp;О! СТУДЕНТ&raquo;&nbsp;&mdash; Новый специальный тариф только для студентов! «Переходи на О! СТУДЕНТ» — Новый специальный тариф только для студентов!
Бытовая техника LG&nbsp;Electronics на&nbsp;IFA 2017 Бытовая техника LG Electronics на IFA 2017