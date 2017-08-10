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Общество

В Кыргызстане осуждены три члена ИГ, прибывшие для совершения терактов

В Кыргызстане осуждены три члена международной террористической организации «Исламское государство», прибывшие для совершения терактов. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета нацбезопасности КР.

По ее данным,  коллегия Баткенского областного суда вынесла решение в отношении членов запрещенной на территории КР организации ИГ,  ранее задержанных сотрудниками ГКНБ.

Так, члены МТО признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных сатьями 27-168 («Приготовление к разбою»), 375 («Наемничество»), 241 («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, а также боеприпасов и ВВ»), 346 («Незаконное пересечение госграницы»), 350 («Подделка, сбыт или использование поддельных документов») и 299 («Возбуждение национальной, расовой, религиозной и иной вражды») и осуждены с конфискацией имущества на сроки от 12 до 15 лет лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии усиленного режима.

В ходе контртеррористических мероприятий, проведенных органами ГКНБ, пресечена подрывная деятельность террористической группы МТО на территории Кыргызстана.  В состав данной группировки входили граждане, прошедшие боевую подготовку в Сирии и Ираке и переброшенные в Кыргызстан для организации и совершения террористических актов в отношении мирных граждан.

В ходе следственных мероприятий по месту жительства задержанных обнаружены и изъяты вещественные доказательства их преступной деятельности: автомат Калашникова, ручные гранаты, боеприпасы различного калибра, литература террористического и экстремистского содержания, средства связи.

  
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