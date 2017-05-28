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Общество

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Воскресенский собор в Бишкеке

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, прибывший в Кыргызстан накануне, освятил Свято-Воскресенский кафедральный собор в Бишкеке.

В храме завершилась масштабная реконструкция, начатая три года назад.

На церемонии освящения присутствовали епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил, директор Государственной комиссии по делам религий Зайырбек Эргешов, духовенство Бишкекской епархии.

Приезд патриарха Кирилла стал долгожданным для многочисленных верующих, которые сегодня пришли в храм и приняли после освящения участие в крестном ходе. Затем предстоятель Русской церкви провел Божественную литургию.

Свято-Воскресенский собор построен в 1945-1947 годах. В начале 2000-х здесь возведены новые здания храмового комплекса, в том числе епархиальный духовно-административный центр, конференц-зал, библиотека, исторический музей, воскресная школа и православная гимназия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые посещает Кыргызстан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52905/
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