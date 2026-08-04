Китай поставит Минсельхозу Кыргызстана 370 единиц спецтехники

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Лю Цзянпин.

По итогам встречи подписано внешнее исполнительное соглашение по проекту поставки машин и оборудования для Минсельхоза.

В рамках грантовой помощи министерству будет поставлено 370 единиц специальной техники общей стоимостью 148,9 миллиона китайских юаней. Техника предназначена для подразделений службы водных ресурсов, выполняющих механизированную очистку ирригационных каналов.

Техника будет распределена между 7 областными и 40 районными управлениями водного хозяйства службы водных ресурсов по всей стране.