Китайцы начали продавать права на свои лица для ИИ-контента

В Китае набирает популярность новый рынок: люди начали передавать права на использование своей внешности при создании контента с помощью искусственного интеллекта. За «аренду» лица пользователи получают от 15 до 700 долларов в зависимости от условий сделки, типа внешности и сферы применения. При этом юристы указывают на риски, связанные с дальнейшим использованием таких данных.

Новый бизнес появился на фоне стремительного роста индустрии коротких вертикальных сериалов, где технологии ИИ все чаще применяют для создания персонажей. По данным отраслевых исследований, в первом квартале 2026 года в КНР вышло около 128 тысяч таких проектов, большинство из которых создавалось с использованием искусственного интеллекта.

Платформы ActID и New Claw создают каталоги лиц, распределяя пользователей по возрасту, полу и внешним типажам. Это позволяет продюсерам использовать реальные образы при создании ИИ-персонажей, сокращая расходы на съемки и делая цифровых героев более разнообразными. Для регулирования рынка сервисы устанавливают минимальные выплаты — от 500 юаней (около 74 долларов) за изображение — и предлагают юридическое сопровождение сделок.