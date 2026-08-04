21:25
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

Китайцы начали продавать права на свои лица для ИИ-контента

В Китае набирает популярность новый рынок: люди начали передавать права на использование своей внешности при создании контента с помощью искусственного интеллекта. За «аренду» лица пользователи получают от 15 до 700 долларов в зависимости от условий сделки, типа внешности и сферы применения. При этом юристы указывают на риски, связанные с дальнейшим использованием таких данных.

Новый бизнес появился на фоне стремительного роста индустрии коротких вертикальных сериалов, где технологии ИИ все чаще применяют для создания персонажей. По данным отраслевых исследований, в первом квартале 2026 года в КНР вышло около 128 тысяч таких проектов, большинство из которых создавалось с использованием искусственного интеллекта.

Платформы ActID и New Claw создают каталоги лиц, распределяя пользователей по возрасту, полу и внешним типажам. Это позволяет продюсерам использовать реальные образы при создании ИИ-персонажей, сокращая расходы на съемки и делая цифровых героев более разнообразными. Для регулирования рынка сервисы устанавливают минимальные выплаты — от 500 юаней (около 74 долларов) за изображение — и предлагают юридическое сопровождение сделок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/384118/
просмотров: 338
Версия для печати
Материалы по теме
Как обуздать «бунт» ИИ? В США предложили механизм его экстренного отключения
Кибератаки от ИИ: модели Anthropic случайно взломали реальные серверы
С помощью ИИ оживили исчезнувшие муралы Бишкека
Вместо родителей: Meta создала ИИ-приложение для сочинения сказок по фото
Apple выплатит 250 миллионов долларов владельцам iPhone из-за функций ИИ
В Китае показали школьную ИИ-доску, генерирующую 3D-модели по почерку учителя
ChatGPT вышел из-под контроля и напал на крупнейший в мире хаб ИИ-моделей
Динара Руслан: почему компании снова нанимают уволенных из-за ИИ-специалистов
Фестиваль AI BALDAR: роботы, искусственный интеллект и будущее детей
Лазизбек Равшанов: Следующая AI-революция может начаться не в Кремниевой долине
Популярные новости
Началась официальная передача Кыргызстану сел Чон-Гара и&nbsp;Таш-Добо Началась официальная передача Кыргызстану сел Чон-Гара и Таш-Добо
Скончался бывший генеральный прокурор Кыргызской Республики Камбаралы Конгантиев Скончался бывший генеральный прокурор Кыргызской Республики Камбаралы Конгантиев
Фотоловушки Минприроды запечатлели барсов, рысей и&nbsp;волков в&nbsp;Алайском районе Фотоловушки Минприроды запечатлели барсов, рысей и волков в Алайском районе
Пенсии пересчитают с&nbsp;1&nbsp;октября&nbsp;&mdash; названа новая минимальная сумма Пенсии пересчитают с 1 октября — названа новая минимальная сумма
Бизнес
Теперь переводы Kwikpay можно получать на&nbsp;карту Simbank Теперь переводы Kwikpay можно получать на карту Simbank
Выбирайте процентную ставку на&nbsp;онлайн-кредит сами&nbsp;&mdash; впервые в&nbsp;Кыргызстане Выбирайте процентную ставку на онлайн-кредит сами — впервые в Кыргызстане
В&nbsp;Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR В Бишкеке впервые прошел семейный фестиваль AI-BALDAR
Готовьтесь к&nbsp;школе с&nbsp;выгодой: получайте 5&nbsp;процентов кешбэка по&nbsp;картам BAKAI Готовьтесь к школе с выгодой: получайте 5 процентов кешбэка по картам BAKAI
4 августа, вторник
21:20
В Лондоне впервые за 155 лет целый месяц не было дождя В Лондоне впервые за 155 лет целый месяц не было дождя
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 августа: ожидаются дожди с грозами
20:42
ГНС Кыргызстана напоминает: налог на имущество нужно уплатить до 1 сентября
20:28
В Сулюкте обвалилась шахта. Погиб иностранный рабочий
20:21
Минторговли Казахстана не получало обращения от Wildberries о размещении складов