Пять дней осенью и шесть весной. График школьных каникул утвердили в КР

Министерство просвещения Кыргызской Республики утвердило базисные учебные планы на 2026–2027 учебный год для 11-летнего школьного образования и для классов, поэтапно переходящих на 12-летний срок обучения.

Документом утвержден график школьных каникул:

— осенние — пять календарных дней (с 11 по 15 ноября 2026 года, к занятиям приступают 16 ноября);

— зимние — 10 календарных дней (с 1 по 10 января 2027 года, к занятиям приступают 11 января);

— весенние — шесть календарных дней (с 3 по 8 марта 2027 года, к занятиям приступают 9 марта);

— майские (праздничные) — 9 календарных дней (с 1 по 9 мая 2027 года, к занятиям приступают 10 мая 2027 года).

Кроме того, для обучающихся 1-х классов школьные каникулы продлеваются дополнительно на две недели, а для обучающихся 2-х классов — дополнительно на одну неделю.

Сроки дополнительных каникул устанавливаются районными и городскими органами управления образования с учетом региональных климатических и санитарно-эпидемиологических условий.