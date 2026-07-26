Первый объект в развитии города. В Караколе открыли обновленный пляж

Сегодня в Караколе после масштабной реконструкции открылся городской пляж. Как сообщили в мэрии города, теперь это современное общественное пространство, созданное с учетом основных тенденций современной урбанистики.

Отмечается, что очищена береговая линия, обновлено песчаное покрытие, обустроены прогулочные дорожки и зоны отдыха. На пляже появились беседки, навесы от солнца, шезлонги, раздевалки, душевые и санитарные зоны.

Также оборудованы детская и спортивная площадки, установлены освещение и камеры видеонаблюдения, предусмотрены медицинский пункт и спасательный центр.

Мэр Каракола Талантбек Иманов обратился к горожанам с просьбой бережно относиться к новому общественному пространству: соблюдать чистоту, беречь оборудование и уважать тех, кто отдыхает рядом.

По данным муниципалитета, реконструкция пляжа проведена при финансовой поддержке общественного фонда «Shirshov Фонд».

Отмечается, что это первый объект совместной программы развития городской среды Каракола.

«Впереди школы, детские сады, дворы, парки, набережная и другие общественные пространства. Такое сотрудничество позволяет нам быстрее переходить от планов к конкретным делам и показывать жителям реальные изменения», — сказал Талантбек Иманов.

Общий объем инвестиций, которые «Shirshov Фонд» планирует направить на развитие Каракола, составляет около 7 миллиардов сомов.

По данным мэрии, программа предусматривает реконструкцию пяти школ и пяти детских садов, благоустройство 25 дворов, обновление парка Победы, строительство набережной реки Каракол, ремонт дорог, модернизацию освещения, арычной и канализационной систем, а также приобретение новых городских автобусов.