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Общество

Экс-президента Колумбии приговорили к 12 годам домашнего ареста

Бывший президент Колумбии Альваро Урибе приговорен к 12 годам домашнего ареста за давление на свидетелей и мошенничество. Об этом пишет Русская служба «Би-би-си».

73-летний политик стал первым бывшим президентом в истории страны, осужденным за преступление. Ему также запрещено занимать государственные должности и назначен штраф в размере $578 тысяч.

Урибе, который настаивает на своей невиновности, заявил судье в Боготе, что намерен обжаловать приговор. Он утверждает, что дело направлено на то, чтобы «уничтожить голос демократической оппозиции».

Он занимал пост президента с 2002 по 2010 год и остается популярным в Колумбии, несмотря на обвинения в сотрудничестве с правыми военизированными группировками для борьбы с левыми повстанцами — обвинения он отвергает.

Бывшего президента признали виновным по двум пунктам обвинения в деле о давлении на свидетелей, которое длилось около 13 лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338326/
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