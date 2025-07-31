00:23
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.07
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 31 июля облачно, возможен дождь. Температура воздуха ожидается +33 градуса.

Отключение газа, света, воды

  • 9.30-15.00 — 9-й микрорайон, улицы Саманчина, 5, 5б, 5а, 7, 7а, улицы Малдыбаева, 40, 40а, 42, 42а, 44;
  • 9.30-17.30 — отрезки улиц Ибраимова, Шопокова, Токтогула;
  • 14.00-18.00 — жилмассив «Алтын-Ордо»;
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Верхний Орок» (улица Кырк-Кербен), микрорайон «Джал», 20;
  • 12.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Кара-Булак, Торогелди Баатыра);
  • 9.00-12.00 — отрезки улиц Кырк-Чоро, Ак-Шоокум;
  • 9.00-13.00 — отрезки улиц Месароша, Семетей, Темировской, Кеминской, переулки Садовый, Кеминский;
  • 13.30-17.00 — микрорайон «Достук»;
  • 11.00-17.00 — село Пригородное (школа, детский сад).

  • 30 июля — 6 августа отключат горячую воду по адресам: проспект Чуй, 46, 48, 50, 52, 125, 121, 123, улицы Герцена, 95а, 51, Гоголя, 109, 111, 113, 107, Суюмбаева, 18, 80, 123/1, 73, Осмонкула, 40б, 36, Киевская, 1б, 2б.

У кого намечается той

Суюнбек Ниязбеков

Родился 31 июля 1969 года. Заместитель министра внутренних дел КР.

Памятные даты

Всемирный день рейнджера

Учрежден в 2007 году Международной федерацией рейнджеров (International Ranger Federation, IRF), чтобы отметить вклад парковых работников в охрану природы и почтить память погибших рейнджеров в ходе несения своей службы.

Парковый рейнджер (рейнджер парка) — это специалист, который занимается защитой и сохранением природоохранных зон, диких животных и среды их обитания от браконьеров и внешних посягательств, связанных с цивилизацией.

Профессия государственного инспектора по охране заповедных территорий включает множество опасных факторов, с которыми он сталкивается во время несения службы. Это и нападение диких животных, и борьба с лесными пожарами, и встреча с вооруженными браконьерами.

День рождения Гарри Поттера

Ежегодно в последний день июля все поклонники саги Джоан Роулинг отмечают день рождения Гарри Поттера.

Гарри Джеймс Поттер родился 31 июля 1980 года в семье Джеймса и Лили Поттер. Три месяца спустя его родителей убил лорд Волдеморт, и Гарри отдали на воспитание в семью его тети по матери Петунии Дурсль, которая решила скрыть от него, что Гарри является потомственным волшебником.

Но 31 июля 1991-го, в свой 11-й день рождения, Гарри Поттер встретился с полувеликаном Хагридом, который принес ему письмо из Хогвартса. Дальнейшую историю, думаем, вы и так знаете.

Люди, которые меняли мир

Умер государственный деятель Абсамат Масалиев

Абсамат Масалиев родился 10 апреля 1933 года в селе Алыш Ошской области.

С ноября 1985-го по апрель 1991 года — первый секретарь ЦК Компаpтии Киргизии. С апреля по декабрь 1990-го— председатель Верховного Совета Кыргызстана. С сентября 1992 года — лидер Партии коммунистов.

В 2005-м за выдающиеся личные заслуги перед государством и народом, пример бескорыстного служения Родине, высокую гражданскую позицию в общественной деятельности присвоена высшая степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» («Герой Кыргызской Республики») с вручением особого знака «Ак Шумкар».

Умер в 2004 году.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337997/
просмотров: 90
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Неделя-24. Как будут изымать землю у&nbsp;людей, о&nbsp;возможной засухе и&nbsp;аномальной жаре Неделя-24. Как будут изымать землю у людей, о возможной засухе и аномальной жаре
Алия Шагиева&nbsp;&mdash; бунтарка в&nbsp;семье президента: о&nbsp;разводе, творчестве и&nbsp;свободе Алия Шагиева — бунтарка в семье президента: о разводе, творчестве и свободе
Мэрия Бишкека оштрафовала 10&nbsp;пассажиров за&nbsp;неуплату проезда в&nbsp;автобусах Мэрия Бишкека оштрафовала 10 пассажиров за неуплату проезда в автобусах
Бизнес
Бесплатная карта от&nbsp;O!Bank&nbsp;&mdash; в&nbsp;два раза больше кешбэка с&nbsp;O!Prime Бесплатная карта от O!Bank — в два раза больше кешбэка с O!Prime
Пакистанские инвесторы просят президента защитить их&nbsp;от&nbsp;вымогательства Пакистанские инвесторы просят президента защитить их от вымогательства
MBANK обновился: быстрый вход, новые функции и&nbsp;удобное управление финансами MBANK обновился: быстрый вход, новые функции и удобное управление финансами
Выбери Honor для яркого лета&nbsp;&mdash; верни себе кешбэк 1500 сомов и&nbsp;получи подарки Выбери Honor для яркого лета — верни себе кешбэк 1500 сомов и получи подарки
31 июля, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
30 июля, среда
23:37
Компанию Meta обвинили в пиратстве порно для обучения искусственного интеллекта
22:44
Чемпионат мира по борьбе (U-17). Кыргызстанцы завоевали две медали
22:42
В Бирмингеме прощаются со звездой хеви-метала Оззи Осборном
22:26
В мэрии рассказали, какие дороги ремонтируют в Октябрьском районе Бишкека
22:05
Торговая война. Индии может грозить до 25 процентов пошлин, заявил Дональд Трамп