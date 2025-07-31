В Бишкеке 31 июля облачно, возможен дождь. Температура воздуха ожидается +33 градуса.
Отключение газа, света, воды
- 9.30-15.00 — 9-й микрорайон, улицы Саманчина, 5, 5б, 5а, 7, 7а, улицы Малдыбаева, 40, 40а, 42, 42а, 44;
- 9.30-17.30 — отрезки улиц Ибраимова, Шопокова, Токтогула;
- 14.00-18.00 — жилмассив «Алтын-Ордо»;
- 9.00-17.00 — жилмассив «Верхний Орок» (улица Кырк-Кербен), микрорайон «Джал», 20;
- 12.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Кара-Булак, Торогелди Баатыра);
- 9.00-12.00 — отрезки улиц Кырк-Чоро, Ак-Шоокум;
- 9.00-13.00 — отрезки улиц Месароша, Семетей, Темировской, Кеминской, переулки Садовый, Кеминский;
- 13.30-17.00 — микрорайон «Достук»;
- 11.00-17.00 — село Пригородное (школа, детский сад).
- 30 июля — 6 августа отключат горячую воду по адресам: проспект Чуй, 46, 48, 50, 52, 125, 121, 123, улицы Герцена, 95а, 51, Гоголя, 109, 111, 113, 107, Суюмбаева, 18, 80, 123/1, 73, Осмонкула, 40б, 36, Киевская, 1б, 2б.
У кого намечается той
Суюнбек Ниязбеков
Родился 31 июля 1969 года. Заместитель министра внутренних дел КР.
Памятные даты
Всемирный день рейнджера
Учрежден в 2007 году Международной федерацией рейнджеров (International Ranger Federation, IRF), чтобы отметить вклад парковых работников в охрану природы и почтить память погибших рейнджеров в ходе несения своей службы.
Парковый рейнджер (рейнджер парка) — это специалист, который занимается защитой и сохранением природоохранных зон, диких животных и среды их обитания от браконьеров и внешних посягательств, связанных с цивилизацией.
Профессия государственного инспектора по охране заповедных территорий включает множество опасных факторов, с которыми он сталкивается во время несения службы. Это и нападение диких животных, и борьба с лесными пожарами, и встреча с вооруженными браконьерами.
День рождения Гарри Поттера
Ежегодно в последний день июля все поклонники саги Джоан Роулинг отмечают день рождения Гарри Поттера.
Гарри Джеймс Поттер родился 31 июля 1980 года в семье Джеймса и Лили Поттер. Три месяца спустя его родителей убил лорд Волдеморт, и Гарри отдали на воспитание в семью его тети по матери Петунии Дурсль, которая решила скрыть от него, что Гарри является потомственным волшебником.
Но 31 июля 1991-го, в свой 11-й день рождения, Гарри Поттер встретился с полувеликаном Хагридом, который принес ему письмо из Хогвартса. Дальнейшую историю, думаем, вы и так знаете.
Люди, которые меняли мир
Умер государственный деятель Абсамат Масалиев
Абсамат Масалиев родился 10 апреля 1933 года в селе Алыш Ошской области.
С ноября 1985-го по апрель 1991 года — первый секретарь ЦК Компаpтии Киргизии. С апреля по декабрь 1990-го— председатель Верховного Совета Кыргызстана. С сентября 1992 года — лидер Партии коммунистов.
В 2005-м за выдающиеся личные заслуги перед государством и народом, пример бескорыстного служения Родине, высокую гражданскую позицию в общественной деятельности присвоена высшая степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» («Герой Кыргызской Республики») с вручением особого знака «Ак Шумкар».
Умер в 2004 году.
Куда сходить
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