Необычный таксист и автомобиль удивили бишкекчан

Бишкекчанину попался необычный и по-настоящему позитивный таксист. В салоне его автомобиля — целая коллекция миниатюрных машин, аккуратно расставленных на приборной панели. В основном спецтехника.

Как рассказал пассажир, водитель сразу расположил к себе доброжелательным отношением. Особое внимание привлекли модельки автомобилей.

На вопрос, давно ли он этим увлекается, водитель ответил: «С января прошлого года. Пассажирам нравится, многие фотографируют».

По словам таксиста, коллекцию он собрал сам, а украшенный салон часто поднимает настроение клиентам. Люди улыбаются, интересуются, а некоторые даже просят сфотографироваться с необычным интерьером.

«Хочется, чтобы у людей день начинался с хороших эмоций», — говорит водитель.

Такси как способ дарить радость — такой подход, похоже, действительно находит отклик у горожан.