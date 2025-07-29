Омбудсмен призвала тщательно расследовать изнасилование девушки с инвалидностью

Акыйкатчи КР Джамиля Джаманбаева обратилась к Министерству внутренних дел с призывом провести всестороннее и объективное расследование в связи с делом об изнасиловании 21-летней девушки с инвалидностью второй группы. Об этом сообщили в пресс-службе института омбудсмена.

По ее данным, Джамиля Джаманбаева встретилась с матерью потерпевшей — жительницей Бишкека С.Ч., которая обратилась в Институт Акыйкатчи с просьбой помочь защитить права дочери и добиться привлечения виновных к ответственности.

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Омбудсмен подчеркнула, что уязвимые категории граждан нуждаются в особой поддержке и защите государства, а лица, совершающие насилие в отношении таких людей, должны нести строгую ответственность согласно закону. В частности, акыйкатчи напомнила, что уголовное законодательство учитывает наличие инвалидности как отягчающее обстоятельство при назначении наказания.

Отмечается, что Джамиля Джаманбаева направила официальный запрос в Генеральную прокуратуру для получения информации о ходе расследования и призвала руководство МВД дать юридическую оценку действиям или бездействию сотрудников УВД Первомайского района, которые не приняли должных мер по заявлению потерпевшей. В случае подтверждения нарушений омбудсмен требует применения дисциплинарных мер к виновным.

Напомним, ранее стало известно, что в апреле текущего года произошло изнасилование девушки с инвалидностью второй группы. Но уголовное дело не возбуждали на протяжении трех месяцев. Мать потерпевшей обратилась в редакцию ИА 24.kg c просьбой донести ее голос о помощи до властей и общественности.