Дело об изнасиловании девушки-инвалида: пострадавшая просит помощи у властей

В редакцию 24.kg обратилась мать девушки — инвалида второй группы (2004 года рождения), рассказав, что дочь изнасиловали. Она просит донести до властей и общественности ее крик о помощи и оказать защиту дочери, страдающей психоневрологическими нарушениями.

По словам женщины, УВД Первомайского района Бишкека уже три месяца не возбуждает уголовное дело по факту группового изнасилования.

Инцидент произошел в апреле 2025 года. Собеседница утверждает, что несмотря на наличие доказательств, следственные органы до сих пор не предприняли мер к задержанию подозреваемых.

По данным потерпевшей стороны, преступление было совершено шестью мужчинами — иностранными гражданами. Все подозреваемые работают в строительной компании в Бишкеке по найму.

«Когда моя дочь шла домой, по дороге она присела на скамейке, к ней подошли двое мужчин и предложили деньги за интим-услуги. После отказа они, угрожая ножом, поволокли дочь в свое жилище. Всю ночь ее насиловали. После дочь посадили в такси и отправили домой. Она обратилась к прохожим и позвонила в «102», милиция оперативно отреагировала, на месте преступления были изъяты видеозаписи с камер, матрасы и одеяло. Когда она пришла, у нее были ободранные колени, тело в синяках. Все это зафиксировано в милиции», — рассказывает мать потерпевшей.

По ее словам, подозреваемые не были задержаны. В настоящее время они находятся на свободе под поручительством той самой строительной компании, где работают. Один из подозреваемых, говорит женщина, уже покинул территорию страны. Сама потерпевшая в своих показаниях прямо указывает на физическое принуждение и психологическое давление.

Мать обеспокоена тем, что следствие проводится в интересах работодателя подозреваемых — стройкомпании, предоставившей им защиту и поручительство. Пострадавшая считает, что дело умышленно затягивают.

С ней согласна адвокат потерпевшей стороны Чолпон Кудайбердиева.

Люди с инвалидностью относятся к наиболее уязвимым категориям населения. Они требуют особого внимания и защиты со стороны государства. Почему люди, не имеющие ни прописки, ни статуса, свободно передвигаются по городу, несмотря на подозрения в совершении особо тяжкого преступления? адвокат потерпевшей стороны Чолпон Кудайбердиева

По ее данным, в распоряжении следствия имеются следующие материалы:

заключение судебно-медицинской экспертизы, подтверждающее наличие телесных повреждений, характерных для изнасилования;

результаты биологической экспертизы, выявившие наличие ДНК-следов предполагаемых преступников;

подробные показания самой потерпевшей, данные следователю в присутствии адвоката и психолога.

«Несмотря на приведенные выше доказательства, следственные органы не возбудили уголовное дело. Более того, по имеющейся информации, прокуратура и следствие настаивают на проведении судебно-психиатрической экспертизы потерпевшей. При этом ранее они направили официальный ответ, в котором четко указано, что мы имеем право отказаться от такой экспертизы», — отмечает адвокат.

По мнению юриста, это может быть попыткой затянуть расследование или поставить под сомнение адекватность показаний ее подзащитной.

«Как оказалось, из-за неготовности психолого-психиатрической экспертизы, было отказано в возбуждении уголовного дела, но нас об этом не уведомили. О прекращении следственных действий мы узнали 8 июля текущего года», — отметила адвокат Кудайбердиева.

Мать и дочь требуют справедливости по данному делу и надеются на внимание со стороны общества и органов власти.

«Уже на протяжении трех месяцев я и адвокат, не можем добиться справедливости. Нет четких реакций и ответов. Так как я сама инвалид второй группы, ко мне и к моим просьбам относятся с пренебрежением. Я чувствую свое бессилие и прошу помощи у всех неравнодушных людей», — объясняет мать жертвы насилия.

Известная правозащитница Назгуль Турдубекова также мониторит данную ситуацию.

Она считает, что факт изнасилования девушки с инвалидностью и отсутствие уголовного дела — тревожный сигнал.

«Это нарушение права на справедливое расследование и проявление дискриминации по признаку инвалидности. Попытки поставить под сомнение показания потерпевшей через психиатрическую экспертизу недопустимы. Подозреваемые на свободе, один уже покинул страну. Безнаказанность в таких делах — угроза правам всех женщин и лиц с инвалидностью в Кыргызстане», — отмечает эксперт.

В УВД Первомайского района дали комментарий 24.kg.

«10 апреля 2025 примерно в 21.50 в службу «102» ГУВД города Бишкек поступило сообщение, что на улице Куренкеева неизвестные изнасиловали девушку. Данный факт был зарегистрирован в ЖУИ и начата доследственная проверка», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что в ходе следствия гражданке Б. была назначена судебно-медицинская, а также психолого-психиатрическая экспертиза. Но она не прошла вторую экспертизу.

«Также сотрудниками милиции установлены три иностранных гражданина, которые были доставлены в следственную службу районного управления. После необходимых следственных действий установлены обстоятельства происшествия, доставленные были отпущены под обязательство о явке», — добавили в органах милиции.

По данным правоохранительных органов, по результатам проверки будет дана соответствующая юридическая оценка.