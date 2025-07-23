14:25
USD 87.45
EUR 101.82
RUB 1.12
Общество

Дело об изнасиловании девушки-инвалида: пострадавшая просит помощи у властей

Фото из интернета. Изнасилование

В редакцию 24.kg обратилась мать девушки  — инвалида второй группы (2004 года рождения), рассказав, что дочь изнасиловали. Она просит донести до властей и общественности ее крик о помощи и оказать защиту дочери, страдающей психоневрологическими нарушениями.

По словам женщины, УВД Первомайского района Бишкека уже три месяца не возбуждает уголовное дело по факту группового изнасилования.

Инцидент произошел в апреле 2025 года. Собеседница утверждает, что несмотря на наличие доказательств, следственные органы до сих пор не предприняли мер к задержанию подозреваемых.

По данным потерпевшей стороны, преступление было совершено шестью мужчинами — иностранными гражданами. Все подозреваемые работают в строительной компании в Бишкеке по найму.

«Когда моя дочь шла домой, по дороге она присела на скамейке, к ней подошли двое мужчин и предложили деньги за интим-услуги. После отказа они, угрожая ножом, поволокли дочь в свое жилище. Всю ночь ее насиловали. После дочь посадили в такси и отправили домой. Она обратилась к прохожим и позвонила в «102», милиция оперативно отреагировала, на месте преступления были изъяты видеозаписи с камер, матрасы и одеяло. Когда она пришла, у нее были ободранные колени, тело в синяках. Все это зафиксировано в милиции», — рассказывает мать потерпевшей.

По ее словам, подозреваемые не были задержаны. В настоящее время они находятся на свободе под поручительством той самой строительной компании, где работают. Один из подозреваемых, говорит женщина, уже покинул территорию страны. Сама потерпевшая в своих показаниях прямо указывает на физическое принуждение и психологическое давление.

Мать обеспокоена тем, что следствие проводится в интересах работодателя подозреваемых — стройкомпании, предоставившей им защиту и поручительство. Пострадавшая считает, что дело умышленно затягивают.

С ней согласна адвокат потерпевшей стороны Чолпон Кудайбердиева.

Люди с инвалидностью относятся к наиболее уязвимым категориям населения. Они требуют особого внимания и защиты со стороны государства. Почему люди, не имеющие ни прописки, ни статуса, свободно передвигаются по городу, несмотря на подозрения в совершении особо тяжкого преступления?

адвокат потерпевшей стороны Чолпон Кудайбердиева

По ее данным, в распоряжении следствия имеются следующие материалы:

  • заключение судебно-медицинской экспертизы, подтверждающее наличие телесных повреждений, характерных для изнасилования;

  • результаты биологической экспертизы, выявившие наличие ДНК-следов предполагаемых преступников;

  • подробные показания самой потерпевшей, данные следователю в присутствии адвоката и психолога.

«Несмотря на приведенные выше доказательства, следственные органы не возбудили уголовное дело. Более того, по имеющейся информации, прокуратура и следствие настаивают на проведении судебно-психиатрической экспертизы потерпевшей. При этом ранее они направили официальный ответ, в котором четко указано, что мы имеем право отказаться от такой экспертизы», — отмечает адвокат.

По мнению юриста, это может быть попыткой затянуть расследование или поставить под сомнение адекватность показаний ее подзащитной.

«Как оказалось, из-за неготовности психолого-психиатрической экспертизы, было отказано в возбуждении уголовного дела, но нас об этом не уведомили. О прекращении следственных действий мы узнали 8 июля текущего года», — отметила адвокат Кудайбердиева.

Мать и дочь требуют справедливости по данному делу и надеются на внимание со стороны общества и органов власти.

«Уже на протяжении трех месяцев я и адвокат, не можем добиться справедливости. Нет четких реакций и ответов. Так как я сама инвалид второй группы, ко мне и к моим просьбам относятся с пренебрежением. Я чувствую свое бессилие и прошу помощи у всех неравнодушных людей», — объясняет мать жертвы насилия.

Известная правозащитница Назгуль Турдубекова также мониторит данную ситуацию. 

 Она считает, что факт изнасилования девушки с инвалидностью и отсутствие уголовного дела — тревожный сигнал.

«Это нарушение права на справедливое расследование и проявление дискриминации по признаку инвалидности. Попытки поставить под сомнение показания потерпевшей через психиатрическую экспертизу недопустимы. Подозреваемые на свободе, один уже покинул страну. Безнаказанность в таких делах — угроза правам всех женщин и лиц с инвалидностью в Кыргызстане», — отмечает эксперт.

В УВД Первомайского района дали комментарий 24.kg.

«10 апреля 2025 примерно в 21.50 в службу «102» ГУВД города Бишкек поступило сообщение, что на улице Куренкеева неизвестные изнасиловали девушку. Данный факт был зарегистрирован в ЖУИ и начата доследственная проверка», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что в ходе следствия гражданке Б. была назначена судебно-медицинская, а также психолого-психиатрическая экспертиза. Но она не прошла вторую экспертизу.

«Также сотрудниками милиции установлены три иностранных гражданина, которые были доставлены в следственную службу районного управления. После необходимых следственных действий установлены обстоятельства происшествия, доставленные были отпущены под обязательство о явке», — добавили в органах милиции.

По данным правоохранительных органов, по результатам проверки будет дана соответствующая юридическая оценка. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337198/
просмотров: 332
Версия для печати
Материалы по теме
Сына кронпринцессы Норвегии полиция подозревает в изнасилованиях
Милиционера, напавшего год назад на медика, обвинили в попытке изнасилования
Следователь в Бишкеке оскорбил женщину, дочь которой изнасиловал отец
В Ноокате 63-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 10-летней девочки
В Бишкеке изнасиловали девушку с инвалидностью первой группы
В Бишкеке шоумена задержали за взятку. Его также подозревают в изнасиловании
В Бишкеке пятерых парней обвинили в изнасиловании девушки
В Африке мужчина без пениса просидел в тюрьме строгого режима за изнасилование
В Бишкеке задержаны подозреваемые в изнасиловании и убийстве девушки
В Бишкеке задержан таксист по подозрению в изнасиловании клиентки
Популярные новости
Бишкек задыхается от&nbsp;жары: почему климат становится невыносимым и&nbsp;что дальше Бишкек задыхается от жары: почему климат становится невыносимым и что дальше
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Если не&nbsp;поехали на&nbsp;Иссык-Куль.&nbsp;12&nbsp;ущелий близ Бишкека, чтобы спрятаться от&nbsp;жары Если не поехали на Иссык-Куль. 12 ущелий близ Бишкека, чтобы спрятаться от жары
Ташкент, как и&nbsp;Бишкек, испытывает рекордную жару Ташкент, как и Бишкек, испытывает рекордную жару
Бизнес
Образование на&nbsp;высоте: &laquo;Банк Компаньон&raquo; поддержал пять &laquo;Садиков на&nbsp;джайлоо&raquo; Образование на высоте: «Банк Компаньон» поддержал пять «Садиков на джайлоо»
&laquo;Банк Компаньон&raquo; наградил победителей акции для предпринимателей «Банк Компаньон» наградил победителей акции для предпринимателей
Сервис Pay,Da! от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;&nbsp;&mdash; увеличьте продажи с&nbsp;рассрочкой без переплат Сервис Pay,Da! от «Оптима Банка» — увеличьте продажи с рассрочкой без переплат
&laquo;Специальное предложение&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; свобода быть на&nbsp;связи всегда и&nbsp;везде «Специальное предложение» от MEGA — свобода быть на связи всегда и везде
23 июля, среда
14:18
В Эмиратах упростили правила вождения для туристов, в том числе из Кыргызстана В Эмиратах упростили правила вождения для туристов, в т...
14:16
Все для людей, но не по-людски: театральная аллея осталась без фонтанов
14:03
Флешмоб «Бишкек глазами туриста» пройдет в Дубовом парке
14:00
Дело об изнасиловании девушки-инвалида: пострадавшая просит помощи у властей
13:42
Это будет видно каждому: огромный астероид пролетит в 30 тысячах километров