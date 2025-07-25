В Бишкеке 25 июля солнечно. Температура воздуха ожидается +38 градусов.

Отключение газа, света, воды

9.30-17.30 — улица Токомбаева, 45/1;

9.30-18.30 — отрезки улиц Курманджан Датка, Огонбаева;

9.00-12.00 — отрезки улиц Тостого, Репина, Кривоносова, Алыбаева, Пишпек:

9.00-17.00 — отрезки улицы Орозбекова, проспекта Чуй, улица Ахунбаева, 142, села Мраморное (улицы Целинная, Кольцевая, Урожайная, Южная), Маевка (улицы Веселая, Молодая Гвардия, МТФ, Архитектурная), улицы Лумумбы, 139Б;

13.00-17.00 — отрезки улиц Захарьева, Термечикова;

9.00-13.00 — поселок Рабочий (улица Рабочая);

9.00-16.00 — отрезки улиц Манаса, Тюменской, Осипенко, переулок Кемеровский.

21-25 июля — район, ограниченный улицами Акиева, Токтогула, Фрунзе, Ибраимова, Суюмбаева, Жукеева-Пудовкина, Суванбердиева, Киевской, Льва Толстого, проспектом Чуй, завод «Кыргызавтомаш», макаронный цех, бани «Жыргал» и «Байтур».

Памятные даты

День системного администратора

Каждый год в последнюю пятницу июля администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта» отмечают свой профессиональный праздник — День системного администратора.

Основателем праздника считается американец, системный администратор из Чикаго Тэд Кекатос, посчитавший, что хоть раз в год системные администраторы должны чувствовать благодарность со стороны пользователей. Первый раз этот ставший популярным праздник отметили 28 июля 1999-го.

Родился первый человек, зачатый в результате искусственного оплодотворения

Фото из интернета. Луиза Браун

Луиза Браун родилась 25 июля 1978 года. О ней узнал весь мир, потому что она стала первым ребенком, зачатие которого произошло вне организма матери. А английские врачи-ученые Роберт Эдвардс и Патрик Стептоу, благодаря которым это стало возможным, превратились в национальных героев.

Журнал Newsweek посвятил Луизе Браун обложку. Газеты соревновались в громких заголовках: «Маленькая мисс Совершенство», «Весь мир в ее руках!», «Чудесное дитя!».

Первый выход женщины-космонавта в открытый космос

Фото из интернета. Светлана Савицкая

В 1984 году случился первый выход женщины-космонавта в открытый космос. Светлана Савицкая вышла в открытый космос, где провела 3 часа 35 минут, с борта орбитальной космической станции «Салют-7».

Первый выход в космос совершен также советским космонавтом Алексеем Леоновым за 20 лет до полета Савицкой — 18 марта 1965-го.

Люди, которые меняли мир

Родился композитор Акмат Аманбаев

Родился 25 июля 1920 года в селе Кара-Булак Нарынского района. Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР (1963), член Союза композиторов СССР (1942).

Крупным достижением Акмата Аманбаева является создание музыкальной комедии «Холостяки», кантатно-ораториальных сочинений, камерной и вокальной музыки. В соавторстве им написана опера «Айдар и Айша».

Многое сделал в становлении музыкального искусства республики, работая ассистентом главного дирижера Театра оперы и балета, директором музыкально-хореографического училища, директором и художественным руководителем Кыргосфилармонии. Многое сделал для совершенствования и развития оркестра народных инструментов.

Умер 8 сентября 1964 года.

Родился государственный деятель Ян Фишер

Родился 25 июля 1937 года в Кременчуге (Полтавская область). Заслуженный строитель КР.

В 1985-м назначен министром промышленности строительных материалов Киргизской ССР. В 1986 году — заместителем председателя Совета министров Киргизской ССР.

В Кыргызстане почти все более значимые стройки проходили под его контролем.

Ян Фишер внес весомый вклад в дело укрепления и взаимодействия с государствами Содружества, работая на посту министра по сотрудничеству со странами СНГ с 1996 по 1998 год. В нелегких условиях адаптации к новым рыночным условиям в течение шести лет являлся полномочным представителем Кыргызской Республики на коллегии Межгосударственного экономического комитета экономического союза СНГ в Москве.

Умер 30 июня 2011-го.

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