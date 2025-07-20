Завотделом регистрации лекарственных препаратов департамента лекарственных средств и медицинских изделий Мирбек Нышанбаев рассказал 24.kg о том, как правильно принимать медикаменты.

— Есть ли разница между таблетками, уколами и капельницами?

— У них есть свои показания, преимущества и недостатки. Пероральный прием лекарств считается более безопасным и, в принципе, таким же эффективным, как и парентеральный прием. Многие люди считают, что инъекции более эффективны, но на самом деле это не так.

Таблетированная форма лекарств действует так же, как инъекционная. Правда, эффект наступает немного позже, требуется время для всасывания через желудочно-кишечный тракт.

Инъекционные формы требуют определенных манипуляций, после которых могут образовываться ранки, заноситься инфекции и чаще возникать анафилактические реакции.

Ставить капельницы должен только медперсонал в организациях здравоохранения. В домашних условиях таблетки удобнее.

— Как правильно их принимать? Играет ли роль время приема?

— У каждого препарата свои рекомендации. Некоторые таблетки нужно пить до еды на голодный желудок. Например, препараты железа. Так они лучше всасываются.

Некоторые рекомендуют во время или после еды. Поэтому надо внимательно читать инструкции, поскольку от времени приема зависит эффективность препарата и успех лечения.

— А если пропустил положенный интервал?

— Если таблетка принимается раз в день, то, конечно, надо ее выпить сразу, как только вспомнил.

Однако в целом режим дозирования играет очень важную роль и должен строго соблюдаться, особенно при применении антибактериальных препаратов. При нарушении режима приема лекарств уменьшается эффективность антибактериальной терапии или удлиняются сроки лечения.

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— Забывчивые люди могут случайно принять двойную дозу лекарств. Как быть в этом случае?

— Обычно у нас назначают среднюю терапевтическую дозу. У некоторых таблеток диапазон терапевтического действия достаточно высокий, и две таблетки, в принципе, не могут вызвать отравление. Но есть некоторые препараты, когда две таблетки — это очень большая доза. Поэтому при появлении каких-то симптомов необходимо обратиться к врачам.

— Чем запивать таблетки?

— Желательно стаканом чистой воды (около 200 миллилитров). Если воды нет под рукой, можно использовать сок и другие напитки.

Однако есть некоторые виды соков, в частности грейпфрутовый, которым не рекомендуют запивать таблетки. Это может усилить метаболизм ферментов в печени и токсичность препарата.

Не стоит запивать лекарства молоком, чаем.

— Можно ли разжевывать или делить таблетку?

— В некоторых случаях именно так и рекомендуют поступать.

Но в большинстве случаев таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, или капсулы не рекомендуют ни делить, ни разжевывать. Эти препараты специально созданы, чтобы попадать в определенную часть кишечника. В 12-перстной кишке щелочная среда, и там препараты начинают всасываться, а в кислой среде могут разрушаться.

! С чем нельзя сочетать лекарства? С алкоголем. К примеру, парацетамол в сочетании с алкоголем может быть токсичным — повышаются риски развития острой печеночной недостаточности. Возможно усиление действия препарата. Допустим, человек принимает седативные средства, снотворное, и при употреблении алкоголя их действие может усилиться. Или может появиться кожная реакция — если алкоголь принимать с метронидазолом.

— Чем опасно прерывание курса лечения?

— Самостоятельное прерывание курса лечения чревато тем, что эффект терапии может оказаться недостаточным.

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При хронических заболеваниях, например артериальной гипертензии, вообще не рекомендуют прерывать лечение. Препараты для снижения уровня артериального давления нужно принимать постоянно.

Особенно антибактериальные препараты следуют применять полным курсом. Иначе может развиться резистентность, бактерии приобретут устойчивость к лекарствам.

— Иногда говорят, что просроченные медикаменты можно принимать еще какое-то время. Так ли это?

— Если у препарата срок годности вышел, даже всего неделя, его надо утилизировать. У нас и в законодательстве сказано, что лекарства с истекшим сроком действия применять не должны. Указывая срок годности, производитель отвечает за эффективность препарата. В дальнейшем его свойства теряются.

— Как понять, что препарат помогает?

— При каждом заболевании по-разному. Например, если у человека инфекция, скажем, пневмония, то через два-три дня после правильного лечения антибактериальным препаратом он должен почувствовать облегчение.

Если это препарат, который применяют длительно, допустим, антидепрессанты, то эффект обычно развивается через две-три недели, а то и месяц после начала лечения.

Неэффективность антибактериальных препаратов связана со многими факторами. Это может быть и резистентность, и неправильный выбор антибиотика, и неверный диагноз.

Человек по своим ощущениям со временем понимает, эффективно или нет лекарство. Мирбек Нашанбаев

Даже если пациент почувствовал облегчение, прерывать курс нельзя. Очень важно следовать рекомендациям, инструкциям и предостережениям своего лечащего врача.

Мониторит эффективность и безопасность лекарственной терапии врач, который и выписал препарат.

— Что делать, если возникли побочные эффекты?

— Обратиться к лечащему врачу, чтобы корригировать побочные реакции. В 80 процентах случаев это эффект препарата, нежелательный для пациента. Ведь лекарства могут действовать не только на одну определенную область.

Скажем, человек каждый день пьет аспирин от сердечного заболевания, и через некоторое время у него возникает язва. Это связано с механизмом воздействия этого лекарства на желудок. Лечащий врач может поменять терапию или изменить дозу, чтобы уменьшить риск возникновения побочного эффекта.

Как врач, так и пациент могут оформить желтую карту о побочном действии препарата через департамент лекарственных средств.