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Общество

Отмену роуминга в ЕАЭС перенесли на 2028 год

Отмена роуминга на территории Евразийского экономического союза перенесена на 1 января 2028 года. Об этом ТАСС сообщили в Евразийской экономической комиссии.

Это связано с необходимостью дополнительной проработки вопроса устранения финансовых потерь операторов связи, указали в пресс-службе комиссии.

По данным ЕЭК, 8 июля на заседании ее Совета утвержден новый срок реализации плана по внедрению справедливых тарифов в роуминге — IV квартал 2027 года. До этого в комиссии рассчитывают принять все необходимые решения и отменить роуминг с 1 января 2028 года.

«Инициатива по отмене роуминга (внедрению справедливых тарифов на услуги связи в роуминге) поддерживается всеми странами Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении.

В издании напомнили, что ранее роуминг планировалось отменить в 2025 году, но в связи с необходимостью дополнительной проработки вопроса нивелирования финансовых потерь операторов сотовой связи, а также для предотвращения мошеннического трафика и настройки биллинговых систем стороны сроки перенесли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335872/
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