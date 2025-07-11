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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 11 июля облачно. Температура воздуха ожидается +29 градусов.

Отключение газа, света, воды

  • 08.00–17.00 — улица Ауэзова, 24;
  • 09.00–18.00 — жилмассив «Кок-Жар», улицы 7 апреля, Ахунбаева;
  • 09.30–17.00 — микрорайоны «Аламедин-1», 64, «Восток-5», 19, 20
  • 07.00–17.00 — отрезки улиц Садыгалиева, Кызыл-Аскер, Лумумбы, Джамгырчинова, Толстого, Западная промзона, переулок Гатчинский;
  • 09.00–15.00 — отрезки улиц Кривоносова, Репина;
  • 09.00–15.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Садырбаева;
  • 09.00–17.00 — отрезки улиц Абая, Медерова, Орловской, Ташиева, Лебедева-Кумача, Орозбекова, 116, село Природное, жилмассив «Умут» (улицы Мыскал, Жаштык, 1 Мая, Маяковского, Умут-1 — Умут-24);
  • 09.00–16.00 — отрезки улиц Логвиненко, Орозбекова, Курганской, Серова, переулок Донской, отрезки улиц Месароша, Кайназаровой, Профсоюзной;
  • 11.00–18.00 — жилмассив «Алтын-Казык».

Памятные даты

Всемирный день народонаселения

Ежегодный прирост мирового населения составляет 83 миллиона человек. Согласно усредненным данным по прогнозам ООН, к 2030-му на Земле будут проживать 8,6 миллиарда человек, к 2050-му — 9,8 миллиарда и 11,2 миллиарда — к 2100-му, что зависит в определенной степени от эффективности программ планирования семьи.

Цель сегодняшнего дня — привлечь внимание к вопросам народонаселения, программам общего развития, поиску решения общих проблем.

Всемирный день лошади

24.kg
Фото 24.kg. Соревнования по конкуру в Бишкеке

По решению Генеральной ассамблеи ООН, ежегодно 11 июля решено отмечать Всемирный день лошади, который установлен резолюцией 79/291 в июне 2025 года.

Международный день установлен по инициативе представителей Монголии, соавторами документа выступили 56 стран и поддержали 169 делегаций, а его главная цель — привлечение внимания мирового сообщества к роли, которую эти животные играют в экономической и социальной жизни людей в разных странах, и к проблеме сохранения популяции численности лошадей.

Всемирный день шоколада

Этот «вкусный» праздник придумали и впервые провели французы в 1995 году.

Есть мнение, что первыми научились делать шоколад ацтеки. Они называли его «пищей богов». Испанские конкистадоры, которые впервые доставили лакомство в Европу, окрестили его «черным золотом» и использовали для укрепления физических сил и выносливости.

Темные сорта шоколада стимулируют выброс эндорфинов — гормонов счастья, которые воздействуют на центр удовольствия, улучшают настроение и поддерживают тонус организма.

Люди, которые меняли мир

Умер юрист Леонид Левитин

Родился 12 августа 1931 года в Минске (Беларусь). В январе 1942-го его эвакуированная семья приехала во Фрунзе. Советский и кыргызский юрист, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки и заслуженный юрист КР, специалист по теории права.

С 1952 года работал в органах адвокатуры и прокуратуры Киргизской ССР, в 1962-м перешел на работу в Кыргызский государственный университет. В 1992 году назначен проректором по науке в Бишкекской международной школе менеджмента и бизнеса. Советник первого президента Кыргызстана. Автор более 70 работ, из них 7 монографий.

Принимал активное участие в подготовке проекта Конституции КР в редакции 1993-го, Гражданского кодекса, законов о кооперации, местном самоуправлении и ряда других важнейших законодательных актов, являющихся правовой основой демократических преобразований и рыночных реформ в республике.

Умер 11 июля 2011 года.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335869/
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