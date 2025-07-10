Трамп пригрозил Бразилии пошлинами в 50 процентов

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести 50-процентные пошлины на товары, произведенные в Бразилии. Об этом говорится в его очередном письме о тарифах, обнародованном в соцсети Truth Social, пишет Русская служба «Би-Би-Си».

В письме Трамп обвинил Бразилию в «атаке» на американские технологические компании и в «охоте на ведьм» против бывшего президента Жаира Болсонару, находящегося сейчас под следствием по делу о предполагаемой причастности к заговору с целью свержения власти в 2022 году.

В ответ президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что повышение тарифов на бразильские товары будет встречено ответными мерами, и напомнил о недопустимости вмешательства в судебную систему страны.

На этой неделе Трамп направил 22 письма властям разных стран, в том числе важным торговым партнерам США — Японии и Южной Корее, в которых предупредил, что новые тарифы на их товары вступят в силу 1 августа.

Также в среду Трамп заявил, что в этот же день вступит в силу 50-процентная пошлина на импорт меди, о которой он объявил ранее на этой неделе, объяснив это решение соображениями национальной безопасности.