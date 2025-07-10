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Общество

Саудовская Аравия будет сотрудничать с Кыргызстаном в сфере финразведки

В Люксембурге в рамках 31-го Пленарного заседания группы «Эгмонт» — ведущей международной платформы по вопросам ПОД/ФТ, состоялась рабочая встреча делегации Государственной службы финансовой разведки Кыргызской Республики с представителями Подразделений финансовой разведки Королевства Саудовская Аравия и Лаоса. Об этом 24.kg сообщили в Финразведке КР.

По ее данным, на повестке дня стоял вопрос укрепления сотрудничества, обмена оперативной информацией и внедрения лучших международных практик в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

По итогам переговоров органы финразведки Кыргызстана и Саудовской Аравии подписали меморандум о взаимопонимании — важный шаг на пути к укреплению доверия, устойчивого диалога и совместной аналитической работы. Этот документ стал очередным подтверждением растущей репутации Кыргызстана как надежного и активного участника международного сообщества в сфере ПОД/ФТ.

Кыргызстан и Лаос выразили обоюдное намерение подписать аналогичный меморандум на очередном заседании группы «Эгмонт».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335862/
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