16:12
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Программа «Чистое небо — 2030» утверждена в Бишкеке

Бишкекский городской кенеш утвердил концепцию «Чистое небо — 2030». Решение принято сегодня на очередной сессии БГК.

Программа предусматривает прокладку сетей, в основном интернетных кабелей, под землей.

В мэрии считают, что это принесет экономическую выгоду благодаря созданию устойчивого источника доходов для городского бюджета, улучшит эстетический вид столицы и поможет очистить воздушное пространство.

В первую очередь проект «Чистое небо» планируется реализовать вдоль восьми улиц, по которым в настоящее время проходит реконструкция. В дальнейшем будут утверждаться титул и финансирование на каждый год.

Поскольку профильные комиссии уже рассмотрели вопросы, внесенные в повестку, на сессии практически все решения принимают без обсуждения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334106/
просмотров: 549
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекские автобусы выставят в залог. Горкенеш дал согласие
Кидали камни и избили толпой парня в Бишкеке. Задержано еще трое
В Бишкекском городском кенеше выбрали зампредседателя
В Бишкекском городском кенеше изберут зампредседателя
Депутат БГК о проспекте Чингиза Айтматова — ни остановок, ни зебр, ни моста
Это не чьи-то хотелки. Вице-мэр Бишкека о закрытии выездов на проспект Айтматова
Закрытие выездов на проспект Чингиза Айтматова осложняет жизнь бишкекчан
Саудовский фонд развития построит 14 школ в Бишкеке
Запись в школу. В Бишкеке свободными остается почти 3 тысячи мест
Бишкек вырос втрое: власти готовят новый генплан с учетом реновации
Популярные новости
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
В&nbsp;ООН просят власти Кыргызстана не&nbsp;отказываться от&nbsp;троллейбусов в&nbsp;Бишкеке В ООН просят власти Кыргызстана не отказываться от троллейбусов в Бишкеке
Находка посреди Иссык-Куля возмутила экипаж судна Находка посреди Иссык-Куля возмутила экипаж судна
Бизнес
MBANK зажигает на&nbsp;Иссык-Куле: &laquo;Ари-Ури&raquo; начинается! MBANK зажигает на Иссык-Куле: «Ари-Ури» начинается!
Онлайн-перерегистрация авто теперь доступна в&nbsp;MegaPay Онлайн-перерегистрация авто теперь доступна в MegaPay
KICB привлек 1,3 миллиарда сомов от&nbsp;IFC через облигации устойчивого развития KICB привлек 1,3 миллиарда сомов от IFC через облигации устойчивого развития
Расписание FIFA CLUB WORLD&nbsp;CUP 2025&nbsp;&mdash; легендарные матчи только в&nbsp;O!TV Расписание FIFA CLUB WORLD CUP 2025 — легендарные матчи только в O!TV
25 июня, среда
16:04
Новую ставку налога на жилье утвердили в Бишкеке Новую ставку налога на жилье утвердили в Бишкеке
16:02
США пока не будут вводить новые санкции против России
16:01
В Кыргызстане женщинам в бизнесе снизят ставки по кредитам с помощью АБР
16:00
Пока чиновники молчат — поет народ: как регионы добиваются внимания
15:47
Нехватка гляциологов в Кыргызстане тормозит исследования ледников