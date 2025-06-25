Бишкекский городской кенеш утвердил концепцию «Чистое небо — 2030». Решение принято сегодня на очередной сессии БГК.

Программа предусматривает прокладку сетей, в основном интернетных кабелей, под землей.

В мэрии считают, что это принесет экономическую выгоду благодаря созданию устойчивого источника доходов для городского бюджета, улучшит эстетический вид столицы и поможет очистить воздушное пространство.

В первую очередь проект «Чистое небо» планируется реализовать вдоль восьми улиц, по которым в настоящее время проходит реконструкция. В дальнейшем будут утверждаться титул и финансирование на каждый год.

Поскольку профильные комиссии уже рассмотрели вопросы, внесенные в повестку, на сессии практически все решения принимают без обсуждения.