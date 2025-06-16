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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 16 июня без осадков. Температура воздуха ожидается +36 градусов.

Отключения света, воды и газа

  • 9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 5;
  • 9.00-13.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 6-8-я);
  • 8.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Босого, Кок-Жар);
  • 9.00-17.00 — улица Айтматова, 47, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Абаданова), «Тынчтык» (улица Адилет), «Ала-Тоо» (улицы Белмазар, Кок-Кыял, Улук-Тоо, Таш-Арык), отрезки улиц Тендик, Илим, Тынчтык, Мыскал, жилмассивы «Жениш» (улицы Молдакунова, Боталиева-2 — Боталиева-5, Пригородная-1 — Пригородная-3, водозабор), отрезки улиц Профессора Зимы, Наримановской, село Нижняя Ала-Арча (переулок Весенний, улицы Адырская, Белинского, переулок Карасуйский, улицы Колхозная, Новая);
  • 9.00-12.00 — микрорайон «Джал», отрезки улиц Асаналиева, Красной, Гагарина, Кочкорской;
  • 11.00-18.00 — село Маевка, улица МТФ-2.

У кого намечается той

Нилуфар Алимжанова

Родилась 16 июня 1991 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Образован город Кара-Куль

karakul.kg
Фото karakul.kg

Образован 16 июня 1962 года как поселок гидростроителей крупнейшего в Средней Азии гидроузла Токтогульской ГЭС. 26 октября 1962-го получил свое название Kapа-Куль и стал поселком городского типа. 7 января 1977 года преобразован в город Кара-Куль областного подчинения.

По данным переписи населения Кыргызстана 2009-го, численность горожан составила 22 тысячи 502 человека.

Состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой

16 июня 1963 года Валентина Терешкова на космическом корабле «Восток-6» совершила полет в космос. Она стала шестым по счету советским космонавтом. Одновременно на орбите находился космический корабль «Восток-5», пилотируемый космонавтом Валерием Быковским. Родным Терешкова сказала, что уезжает на соревнования парашютистов. О полете они узнали из новостей по радио.

Несмотря на тошноту и физический дискомфорт, Валентина Терешкова выдержала 48 оборотов вокруг Земли и провела почти трое суток в космосе.

Люди, которые меняли мир

Родился дирижер Асанхан Джумахматов

Игоря Сапожникова/slovo.kg
Фото Игоря Сапожникова/slovo.kg. Асанхан Джумахматов

В 1923 году в селе Иссык-Ата родился кыргызский дирижер, музыкальный педагог Асанхан Джумахматов. Народный артист СССР. Герой Кыргызской Республики.

После окончания Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского назначен главным дирижером Кыргызского театра оперы и балета. За более полувека работы поставил больше 50 спектаклей мировой, советской и кыргызской классики.

Асанхан Джумахматов — это имя в плеяде мастеров кыргызского искусства, сценических звезд, бесспорно, занимает одно из первых мест.

Его вклад в развитие отечественной профессиональной музыки неоценим.

Умер 21 июля (по другим источникам — 20 июля) 2008-го.

Родился артист Бактыбек Арунов

Родился 16 июня 1938 года в селе Куренкеево Киргизской ССР. Заслуженный артист Киргизской ССР (1972).

С 1961-го — солист Кыргызского театра оперы и балета. В 1960-1980 годах исполнял главные партии в кыргызских и мировых балетах: «Куйручуке» — Сыдыка, «Чолпон» — Нурдина, «Анаре» — Кадыра, «Бахчисарайском фонтане» — Вацлава, «Корсаре» — Конрада, «Баядерке» — Солорда, «Пути Саманчи» — Субанкула и многих других.

Одновременно с работой в театре преподавал в музыкально-хореографической школе имени Мураталы Куренкеева классический и дуэтный танец.

Умер писатель Тологон Касымбеков

из интернета
Фото из интернета. Тологон Касымбеков

В 2011 году в возрасте 80 лет скончался кыргызский писатель, Герой Кыргызской Республики Тологон Касымбеков.

Родился 15 января 1931-го в селе Ак-Джол.

В 1952 году дебютировал с повестью «Маленький табунщик». Повесть «Хочу быть человеком» издана в 1965-м на русском языке. Наиболее значимым произведением писателя считается исторический роман «Сломанный меч» (1971). Среди других произведений — романы «Келкел», «Чапкын», «Баскын» («Нашествие»), «Кыргын» («Истребление»), которые рассказывают об истории Кыргызстана начиная с середины XIX до начала XX веков.

В 1990-1994 годах избирался народным депутатом Жогорку Кенеша, являлся руководителем международной комиссии по языку, культуре и образованию, а также председателем Союза писателей КР.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332659/
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