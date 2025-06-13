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Общество

Дело «Апрель ТВ». Эксперт не увидел нарушений в материалах редакции

Эксперт не увидел нарушений в материалах телеканала «Апрель ТВ». Об этом со ссылкой на адвоката Акмата Алагушева сообщили в редакции.

В Октябрьском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение иска Генпрокуратуры к телеканалу. На сегодняшнем заседании допросили эксперта-лингвиста Таалайбека Абдыкожоева.

По словам Акмата Алагушева, эксперт подтвердил, что в проанализированных материалах нет признаков противоправных действий.

«Эксперт подтвердил свой вывод — на три поставленных вопроса ответил, что нет ни возбуждения вражды, ни призывов к массовым беспорядкам, ни призывов к свержению власти. То есть противоправной информации нет. Да, есть негативно-оценочная информация, но не более», — отметил юрист.

Суд объявил перерыв до 20 июня, на следующее заседание приглашены эксперт-психолог и специалист по политологии.

Напомним, в апреле прокуратура Октябрьского района подала исковое заявление о закрытии телеканала «Апрель» с целью «защиты общественной безопасности, предотвращения распространения противоправных сведений и обеспечения соблюдения законодательства в сфере средств массовой информации».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332649/
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