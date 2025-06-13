15:39
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

На ведомственные медали МВД потратят 2 миллиона сомов

Главное управление финансово-хозяйственного обеспечения МВД закупает услуги по изготовлению ведомственных медалей. Об этом сообщил портал госзакупок.

По его данным, на эти цели планируется выделить 2 миллиона 64 тысячи сомов.

В том числе изготовят:

  • медаль «За содействие» (1 тысячу штук);
  • юбилейную медаль «КР ИИМдин МТББга 100 жыл» (100 штук);
  • нагрудной знак «КР ИИМдин МТББнын мыкты кызматкери» (100 штук);
  • нагрудной знак «ИИМ Ардагери» (300 штук);
  • нагрудной знак «ИИМдин мыкты кызматкери» (800 штук);
  • нагрудной знак «ИИМ Ардактуу тергөөчу» (200 штук).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332573/
просмотров: 188
Версия для печати
Материалы по теме
«Смотрящий» по Москве кыргызстанец задержан и доставлен в Бишкек
Сдайте оружие — получите деньги и избежите уголовной ответственности
Милиция призывает соблюдать меры безопасности у воды
Убийство в Кара-Кульдже. Оружие обвиняемому досталось от дедушки — МВД
Старшего оперативника ГУУР МВД заподозрили в вымогательстве $5 тысяч
Есть жалобы на милиционеров? Номера службы внутренних расследований МВД
Последний звонок в Кыргызстане. МВД обратилось к родителям выпускников
У граждан стран ЕАЭС есть особые условия пребывания в России, напомнили в МВД РФ
МВД: Проведение развлекательных мероприятий после «Последнего звонка» запрещено
Недавно восстановленного главу Чуйского УОБДД Бопонова уволили из органов
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Бишкеке ожидаются гроза и&nbsp;сильный ветер Штормовое предупреждение. В Бишкеке ожидаются гроза и сильный ветер
В&nbsp;Бишкеке 14&nbsp;июня закроют Южную магистраль в&nbsp;связи с&nbsp;ночным забегом В Бишкеке 14 июня закроют Южную магистраль в связи с ночным забегом
Бишкек бьет тревогу: легендарная &laquo;Дзержинка&raquo; может исчезнуть Бишкек бьет тревогу: легендарная «Дзержинка» может исчезнуть
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; представило обновленный модуль заказов кодов маркировки ЗАО «Альфа Телеком» представило обновленный модуль заказов кодов маркировки
Миллион возможностей с&nbsp;MKassa от&nbsp;MBANK: комиссия 0&nbsp;процентов на&nbsp;прием платежей Миллион возможностей с MKassa от MBANK: комиссия 0 процентов на прием платежей
Электронный патент в&nbsp;вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей Электронный патент в вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей
Центр аналитики и&nbsp;развития предпринимательства помогает в&nbsp;выборе партнеров Центр аналитики и развития предпринимательства помогает в выборе партнеров
13 июня, пятница
15:30
Без повышения зарплаты врачам возможна катастрофа — глава Минздрава Кыргызстана Без повышения зарплаты врачам возможна катастрофа — гла...
15:21
В России среди мигрантов меньше всего совершают преступления кыргызстанцы
15:21
На ведомственные медали МВД потратят 2 миллиона сомов
15:13
В России для детей мигрантов выпустят отдельный учебник по русскому языку
15:10
Ремонт теплосетей в Бишкеке. 14 июня закроют участок улицы Фрунзе