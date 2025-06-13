На ведомственные медали МВД потратят 2 миллиона сомов

Главное управление финансово-хозяйственного обеспечения МВД закупает услуги по изготовлению ведомственных медалей. Об этом сообщил портал госзакупок.

По его данным, на эти цели планируется выделить 2 миллиона 64 тысячи сомов.

В том числе изготовят: