На ведомственные медали МВД потратят 2 миллиона сомов

Главное управление финансово-хозяйственного обеспечения МВД закупает услуги по изготовлению ведомственных медалей. Об этом сообщил портал госзакупок.
По его данным, на эти цели планируется выделить 2 миллиона 64 тысячи сомов.
В том числе изготовят:
- медаль «За содействие» (1 тысячу штук);
- юбилейную медаль «КР ИИМдин МТББга 100 жыл» (100 штук);
- нагрудной знак «КР ИИМдин МТББнын мыкты кызматкери» (100 штук);
- нагрудной знак «ИИМ Ардагери» (300 штук);
- нагрудной знак «ИИМдин мыкты кызматкери» (800 штук);
- нагрудной знак «ИИМ Ардактуу тергөөчу» (200 штук).