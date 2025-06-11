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Общество

Переход на 12-летку. Для подготовки учителей в КР приедут тренеры из Сингапура

В рамках перехода на 12-летнее образование для подготовки учителей в Кыргызстан приедут девять тренеров из Сингапура. Об этом 24.kg сообщил директор Республиканского института повышения квалификации и переподготовки педагогических работников Алмазбек Токтомаметов.

По его словам, в июле планируется подготовить мастер-тренеров по начальным классам, математике, английскому языку и естественным наукам, поскольку по этим направлениям подготовлены новые учебники и программы. В августе мастер-тренеры будут обучать учителей на местах.

«С сентября педагоги начнут работать в школах по новым учебникам. Мы их будем обучать также во время осенних, зимних и весенних каникул, то есть сопровождать в течение всего учебного года», — сказал Алмазбек Токтомаметов.

В Министерстве просвещения со ссылкой на Нацстатком сообщили, что в 2024/25 учебном году в школах работает 93 тысячи 696 учителей, из них 87 тысяч 385 — в государственных общеобразовательных организациях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332359/
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