В Бишкеке 15 мая без осадков. Температура воздуха днем ожидается +34 градуса.

Отключения света, воды и газа

9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 2;

9.30-17.30 — улица Кольбаева, 12, 12/3, 14, 14а, 16, 18, 18а, 20а;

9.00-17.00 — отрезки улиц Льва Толстого, Лущихина, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кен-Суу, Ак-Тан, Чортекова, Куюкова, Ахунбаева, Ак-Шыйрак, Жазыйра), отрезки улиц Пушкина, Тыныстанова, бульвара Эркиндик, проспекта Чуй, микрорайон «Джал-29», улица Логвиненко, 26а, жилмассив «Жениш», улицы Крымская, 74, Кыргызская, 173б;

9.00-11.00 — отрезки улиц Республиканской, Азовской, Победы, Багратиона, Рижской, Энтузиастов, Альпийской, Брянской, переулок Сахалинский, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-2, Чуй-29 — Чуй-35, Профессора Зимы);

11.30-15.00 — микрорайон «Достук» (улицы Мыскал, Мурас, Умут);

15.00-17.00 — отрезки улиц Садыгалиева, Волковой, Вятской, Лумумбы, Профсоюзной, переулок Нижний;

11.00-13.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Логвиненко, Советская, Береговая, Трудовая, Панфилова, Коллекторная, Солнечная, Мира, Курманалиева, Дружбы, Трудовая, Полевая, Белинского, Фрунзе, Адырская, Весенняя, Южная, Чагая);

9.00-12.00 — жилмассив «Щербакова» (улицы Алтын-Бак, Аалам, Боталиева, Профессора Зимы);

12.30-17.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Исанова, Ушакова, Фиолетовой;

10.00-17.00 — село Степное (новостройка).

В Бишкеке с 21 апреля по 31 мая отключили горячее водоснабжение для выполнения профилактических и ремонтных работ. Подробнее

У кого намечается той

Айбек Молдогазиев

Родился 15 мая 1973 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в США.

Памятные даты

В Кыргызстане отключено аналоговое телевещание

15 мая 2017 года по всему Кыргызстану отключены 240 передатчиков аналогового формата.

С 2014-го цифровое телевизионное вещание шло в тестовом режиме.

Сформирован социальный пакет телеканалов эфирного цифрового наземного вещания, в котором представлен как информационный, так и музыкально-развлекательный, детский, научно-образовательный и спортивный контент.

Международный день семей

Установление этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи. По мнению ООН, когда попираются основные права одной семьи, единство всей человеческой семьи, членами которой они являются, находится под угрозой.

Во многих государствах разработаны целые стратегии демографического развития. В этот день проводятся различные просветительские, публичные и праздничные мероприятия: концерты, встречи, тренинги, конференции и другие.

Международный день климата

15 мая мир отмечает Международный день климата. Учреждение этого неофициального экологического праздника стало ответом на призыв метеорологов защищать климат как важный ресурс, влияющий на благосостояние нынешних и будущих поколений.

Сохранение климата — одна из глобальных проблем, которые сегодня стоят перед человечеством.

Люди, которые меняли мир

Родилась актриса Даркуль Куюкова

Родилась 15 мая (по другим источникам 29 октября) 1919 года в селе Токолдош.

Сценическая жизнь Даркуль Куюковой началась в 1936-м в Театре юного зрителя во Фрунзе. Она сыграла более 100 разнохарактерных ролей, создала целую галерею высокохудожественных женских образов, которые вошли в сокровищницу театрального искусства республики.

Вершиной актерского мастерства Даркуль Куюковой стала роль Толгонай в спектакле «Материнское поле» по одноименной повести Чингиза Айтматова. Актриса создала монументальный образ кыргызской матери, воплотив в ней лучшие героические черты своей современницы.

В кино с 1954 года. Снялась в фильмах «Первый учитель», «Джамиля», «Белый пароход» и многих других.

Умерла в 1997-м.

Родился поэт Сооронбай Жусуев

Родился 15 мая 1925-го в селе Кызыл-Джар Кара-Кульджинского района Ошской области. После окончания сельской школы 18-летний юноша мобилизуется в армию и с 1943 по 1945 год служит связистом в рядах прославленной гвардейской дивизии имени Ивана Панфилова. В боях дважды ранен. Первое стихотворение Сооронбая Жусуева «Вперед, кыргызские воины!» опубликовано на страницах журнала «Советтик Кыргызстан» (ныне «Ала-Тоо») в 1943-м, когда ему было 18 лет. Первая книга его стихов «Эмгек кусу» («Песня труда») вышла из печати в 1950 году. С тех пор на кыргызском языке издано 30 книг поэта, 15 — на русском, 11 из них выпустили центральные московские издательства. Книги стихов Сооронбая Жусуева изданы в переводе на казахский, узбекский, таджикский, азербайджанский, украинский языки. Многие стихи переведены более чем на 30 языков народов ближнего и дальнего зарубежья. Сооронбай Жусуев — признанный мастер лирических и эпических произведений, а также опытный и очень тонкий переводчик поэзии. Умер 4 февраля 2016-го. Умер 4 февраля 2016-го.

Родился поэт Омуркул Кулумбаев

В 1933 году в селе Терек-Суу Ат-Башинского района родился поэт Омуркул Кулумбаев.

Печатается с 1966-го. Первый стихотворный сборник «Турмуш кайрыктары» («Жизненные мотивы») издан в 1970 году. Автор десяти поэтических сборников. Отдельные стихотворения поэта публиковались на русском языке.

Родился государственный деятель Женишбек Бекболотов

Фото из интернета. Женишбек Бекболотов

Родился 15 мая 1945-го в селе Караван Джанги-Джольского района Ошской области.

Прошел долгий трудовой путь на государственной службе — от рядового мастера завода до члена правительства и депутата Жогорку Кенеша.

С 1990 по 1994 год — депутат Верховного Совета Киргизской ССР 12-го созыва, так называемого «легендарного парламента».

С 1996 по 1999 год — министр водного хозяйства Кыргызской Республики.

Также работал главой администрации — акимом Аксыйского района Джалал-Абадской области.

Кандидат технических наук, автор ряда изобретений и научных трудов в сферах строительства, ирригации и водопользования.

Отмечен рядом государственных и ведомственных наград. В их числе орден «Дружбы народов СССР», медаль «Данк», почетное звание «Заслуженный строитель Киргизской ССР». Лауреат Государственной премии в области науки и техники КР.

Умер 7 января 2024-го.

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