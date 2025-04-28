Более 30 тысяч случаев заболевания гепатитом В зафиксировано в Кыргызстане. Об этом на заседании парламентского комитета по социальной политике сообщила директор центра по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ Умуткан Чокморова.

По ее данным, по республике зарегистрировано 30 тысяч 486 случаев гепатита B, а также 16 тысяч 651 — гепатита С и 1 тысяча 412 случаев гепатита D.

Умуткан Чокморова отметила, что вылечено 3 тысячи 500 человек с гепатитом С, и назвала это большим достижением.

«Вирусная нагрузка стала нулевой», — сказала она.

Она добавила, что гепатит выявлен при сборе анализов.