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Общество

Более 30 тысяч случаев заболевания гепатитом В зафиксировано в Кыргызстане

Более 30 тысяч случаев заболевания гепатитом В зафиксировано в Кыргызстане. Об этом на заседании парламентского комитета по социальной политике сообщила директор центра по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ Умуткан Чокморова.

По ее данным, по республике зарегистрировано 30 тысяч 486 случаев гепатита B, а также 16 тысяч 651 — гепатита С и 1 тысяча 412 случаев гепатита D.

Умуткан Чокморова отметила, что вылечено 3 тысячи 500 человек с гепатитом С, и назвала это большим достижением.

«Вирусная нагрузка стала нулевой», — сказала она.

Она добавила, что гепатит выявлен при сборе анализов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327636/
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