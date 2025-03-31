16:03
USD 86.40
EUR 93.13
RUB 1.03
Общество

Территориальная реформа. В Бишкеке открыли 23 новых автобусных маршрута

В рамках административно-территориальной реформы и присоединения ближайших сел к Бишкеку открыты новые маршрутные линии. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Открыли следующие маршруты:

• в МТУ «Кок-Жар» введены автобусные маршруты № 12, 51, 162, 215, 226;

• в жилмассиве «Кара-Жыгач» по улице Кырман запущен микроавтобусный маршрут № 244;

• в селе Мыкан Аламединского района введен автобусный маршрут № 146;

• в село Садовое Чуйского района начали курсировать автобусные маршруты № 71, 135;

• из МТУ «Орок» (село Джал) запущен автобусный маршрут № 118, а в село Сарбан — маршрут № 23;

• в МТУ «Новопавловка», жилмассиве «Кудайберген» введен автобусный маршрут № 17;

• в МТУ «Новопавловка», жилмассиве «Алтын-Ордо» введен автобусный маршрут № 166;

• в МТУ «Новопавловка», жилмассиве «Тынчтык» введены автобусный маршрут № 145 и микроавтобусный маршрут № 290;

• в МТУ «Новопавловка», жилмассивах «Ак-Ордо-2» и «Алтын-Ордо-3» запущены автобусные маршруты № 6, 15, 30, 169, 215, 222, 27, 254.

На сегодняш в МП «Бишкекский городской транспорт» насчитывается 1 тысяча 407 автобусов. В рамках АТР дополнительно требуется еще 500-700 единиц. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324477/
просмотров: 283
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан и Туркменистан обсудили перевозки в Европу и Россию
В Бишкеке запускают новый автобусный маршрут № 101 (схема движения)
Перенос маршрутов в Бишкеке: изменены пункты отправления междугородних рейсов
Внимание: в Бишкеке частично изменится схема движения автобусного маршрута № 17
Борьба с пробками: мэрия Бишкека хочет создавать больше кольцевых маршрутов
Внимание: схема движения автобусного маршрута № 145 частично изменена
Новый автобусный маршрут № 64 начал курсировать в Бишкеке (схема движения)
В Бишкеке начнут курсировать автобусы № 215 и 243 (схемы)
Ремонт дорог в Бишкеке. Завтра изменятся маршруты трех автобусов (схемы)
Ремонт дорог в Бишкеке. Внимание: схемы движения 17 автобусов изменены
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса
Орозо айт. Что известно о&nbsp;празднике и&nbsp;как его отмечать Орозо айт. Что известно о празднике и как его отмечать
Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано на&nbsp;границе Казахстана и&nbsp;Кыргызстана Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано на границе Казахстана и Кыргызстана
Бизнес
Честная рассрочка для покупок на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; без переплат и&nbsp;комиссий Честная рассрочка для покупок на O!Market — без переплат и комиссий
Электронный рыболовный билет доступен в&nbsp;MegaPay Электронный рыболовный билет доступен в MegaPay
Как правильно копить деньги: пять актуальных советов Как правильно копить деньги: пять актуальных советов
Совершите добро в&nbsp;Рамазан&nbsp;&mdash; оплатите фитр-садака через MegaPay Совершите добро в Рамазан — оплатите фитр-садака через MegaPay
31 марта, понедельник
15:57
Главы КР, РТ и РУз подписали договор о точке стыка границ. Там установлена стела Главы КР, РТ и РУз подписали договор о точке стыка гран...
15:48
В КР могут отменить требования по электронным счетам-фактурам для малого бизнеса
15:44
Предлагается упростить налогообложение для ювелирной отрасли
15:43
Территориальная реформа. В Бишкеке открыли 23 новых автобусных маршрута
15:41
Честная рассрочка для покупок на O!Market — без переплат и комиссий