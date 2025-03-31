Территориальная реформа. В Бишкеке открыли 23 новых автобусных маршрута

В рамках административно-территориальной реформы и присоединения ближайших сел к Бишкеку открыты новые маршрутные линии. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Открыли следующие маршруты:

• в МТУ «Кок-Жар» введены автобусные маршруты № 12, 51, 162, 215, 226;

• в жилмассиве «Кара-Жыгач» по улице Кырман запущен микроавтобусный маршрут № 244;

• в селе Мыкан Аламединского района введен автобусный маршрут № 146;

• в село Садовое Чуйского района начали курсировать автобусные маршруты № 71, 135;

• из МТУ «Орок» (село Джал) запущен автобусный маршрут № 118, а в село Сарбан — маршрут № 23;

• в МТУ «Новопавловка», жилмассиве «Кудайберген» введен автобусный маршрут № 17;

• в МТУ «Новопавловка», жилмассиве «Алтын-Ордо» введен автобусный маршрут № 166;

• в МТУ «Новопавловка», жилмассиве «Тынчтык» введены автобусный маршрут № 145 и микроавтобусный маршрут № 290;

• в МТУ «Новопавловка», жилмассивах «Ак-Ордо-2» и «Алтын-Ордо-3» запущены автобусные маршруты № 6, 15, 30, 169, 215, 222, 27, 254.

На сегодняш в МП «Бишкекский городской транспорт» насчитывается 1 тысяча 407 автобусов. В рамках АТР дополнительно требуется еще 500-700 единиц.