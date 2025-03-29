В Бишкеке 29 марта небольшой дождь. Температура воздуха днем ожидается +11 градусов.

В столице разговление (ифтар) — в 19.29. Полный календарь орозо-2025 можете посмотреть здесь.

Отключения света, воды и газа

9.30-17.00 — жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Балбан-Таймаш-1, -3, -4, -6, Кустанайская);

9.00-15.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Панфилова, Кыргызская, переулок Заводской).

У кого намечается той

Жылдыз Садырбаева

Родилась 29 марта 1970 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Алтынбек Эргешов

Родился 29 марта 1972 года. Полномочный представитель президента КР в Нарынской области.

Памятные даты

День рождения «Кока-Колы»

В марте 1886 года в Атланте полковник Джон Пембертон, фармацевт по образованию, пытался найти средство от головной боли. С этой целью он сварил необычный сироп карамельного цвета. В рецептуру напитка входили отвар листьев коки, сахар и кофеин. Потому по своему действию напиток получился довольно стимулирующим.

Сироп был сладким и густым, Джон Пембертон довольно высоко оценил вкусовые качества своего творения. Он решил продавать его через аптеку «Джейкобс». Первые порции сиропа стали продаваться именно здесь по 5 центов за стакан. На первых порах напиток раскупали в количестве девяти стаканов в день.

Позже в напиток начали добавлять газированную воду. Примерно в то же время напиток получил название «Кока-Кола». Название и оригинальный шрифт придумал Фрэнк Робинсон — друг и партнер Джона Пембертона.

Люди, которые меняли мир