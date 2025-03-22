В части Бишкека приостановят подачу газа

В связи с работами на газопроводах низкого и среднего давления с 25 по 26 марта приостановят подачу голубого топлива в части столицы. Об этом сообщила пресс-служба «Бишкекгаз».

Газ отключат в районе, ограниченном:

улицей Пархоменко, проспектом Жибек Жолу, улицами Лермонтова и Салиевой.

Газовая служба «Бишкекгаз» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения голубого топлива перейти на альтернативные источники энергии. Работы ведутся с целью надежного и безопасного газоснабжения.