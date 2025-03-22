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Общество

В части Бишкека приостановят подачу газа

В связи с работами на газопроводах низкого и среднего давления с 25 по 26 марта приостановят подачу голубого топлива в части столицы. Об этом сообщила пресс-служба «Бишкекгаз».

Газ отключат в районе, ограниченном:

  • улицей Пархоменко, проспектом Жибек Жолу, улицами Лермонтова и Салиевой.

Газовая служба «Бишкекгаз» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения голубого топлива перейти на альтернативные источники энергии. Работы ведутся с целью надежного и безопасного газоснабжения. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323357/
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