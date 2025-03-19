Кыргызстанцы в Корее, Японии и ОАЭ смогут оформлять доверенности на выезд детей

Со 2 апреля 2025 года граждане Кыргызской Республики, находящиеся в Южной Корее, Японии и Объединенных Арабских Эмиратах, смогут дистанционно оформлять доверенности (согласия) на выезд ребенка за границу. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Такая возможность стала доступна благодаря развитию цифровизации нотариальных услуг и внедрению в Кыргызстане единой информационной системы нотариата «Электронный нотариат». В рамках системы создан функционал «Личный кабинет гражданина», позволяющий получать нотариальные услуги дистанционно, с использованием электронной цифровой подписи.

Для получения дистанционных нотариальных услуг гражданам необходимо воспользоваться Единой информационной системой «Электронный нотариат»