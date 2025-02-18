Китайская компания модернизирует второй гидроагрегат Уч-Курганской ГЭС

Уч-Курганская ГЭС готовится к очередному этапу модернизации. С 1 марта 2025 года начнется реконструкция гидроагрегата № 2, которую проведет китайская компания CNEEC (China National Electric Engineering). Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Это уже вторая модернизация на станции: в 2024 году обновлен гидроагрегат № 4, что увеличило его мощность на 16 мегаватт. Реконструкция второго гидроагрегата, согласно договору, добавит еще 9 мегаватт к его мощности.

Уч-Курганская ГЭС, построенная в 1962 году, имеет четыре гидроагрегата мощностью по 45 мегаватт каждый. До недавнего времени оборудование станции ни разу не подвергалось капитальному ремонту. Текущая мощность ГЭС составляет 189 мегаватт. На время работ мощность станции временно снизится на 45 мегаватт. Реконструкцию планируется завершить к декабрю 2025 года.

Министерство энергетики призывает граждан к экономному потреблению электроэнергии и сообщает о переговорах с соседними странами об импорте электроэнергии для компенсации временного снижения мощностей.