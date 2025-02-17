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Общество

Турецкий язык стал официальным в Ираке — TRT

В одном из регионов Ирака турецкий язык получил статус официального. Такое решение было принято в провинции Салахаддин, где, помимо арабского и курдского, теперь официальным признан и турецкий. Об этом сообщает TRT.

Председатель провинциального совета Адиль Сумейдаи отметил, что туркмены являются второй по численности этнической группой в регионе, а бывший депутат парламента Ирака Февзи Экрем Терзи подчеркнул, что признание турецкого языка — естественное право туркменского населения.

Инициатором решения стал член совета провинции Салахаддин Атыф Тузлу. По его предложению теперь турецкий язык может использоваться в официальных документах и делопроизводстве местных органов власти.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320198/
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