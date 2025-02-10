Экспертов для разработки предметных стандартов ищет Министерство образования

Экспертов для разработки предметных стандартов, адаптации и предпечатной подготовки учебно-методических комплексов по предметам STEM-направления для основного и среднего общего образования ищет Министерство образования и науки.
В ведомстве уточнили, что нужны:
- эксперты по разработке предметных стандартов математики, химии, физики, биологии, географии, информатики основного и среднего общего образования;
- эксперты по адаптации школьных учебно-методических комплексов предметов математика, физика, химия, биология издательства Marshall Cavendish Education;
- учитель-предметник по адаптации школьных учебно-методических комплексов предметов математика, физика, химия, биология издательства Marshall Cavendish Education;
- корректор;
- редактор;
- иллюстратор;
- технический редактор;
- художественный редактор;
- верстальщик.
Для участия в конкурсе необходимо отправить резюме и подтверждающие документы о квалификации, опыте и навыках в электронном виде до 15 февраля 2025 года.
Предметный стандарт — это документ, регламентирующий образовательные результаты учащихся, способы их достижения и измерения в рамках конкретного предмета.