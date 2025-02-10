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Общество

Экспертов для разработки предметных стандартов ищет Министерство образования

Экспертов для разработки предметных стандартов, адаптации и предпечатной подготовки учебно-методических комплексов по предметам STEM-направления для основного и среднего общего образования ищет Министерство образования и науки.

В ведомстве уточнили, что нужны:

  • эксперты по разработке предметных стандартов математики, химии, физики, биологии, географии, информатики основного и среднего общего образования;
  • эксперты по адаптации школьных учебно-методических комплексов предметов математика, физика, химия, биология издательства Marshall Cavendish Education;
  • учитель-предметник по адаптации школьных учебно-методических комплексов предметов математика, физика, химия, биология издательства Marshall Cavendish Education;
  • корректор;
  • редактор;
  • иллюстратор;
  • технический редактор;
  • художественный редактор;
  • верстальщик.

Для участия в конкурсе необходимо отправить резюме и подтверждающие документы о квалификации, опыте и навыках в электронном виде до 15 февраля 2025 года.

Предметный стандарт — это документ, регламентирующий образовательные результаты учащихся, способы их достижения и измерения в рамках конкретного предмета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319361/
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