Экспертов для разработки предметных стандартов ищет Министерство образования

Экспертов для разработки предметных стандартов, адаптации и предпечатной подготовки учебно-методических комплексов по предметам STEM-направления для основного и среднего общего образования ищет Министерство образования и науки.

В ведомстве уточнили, что нужны:

эксперты по разработке предметных стандартов математики, химии, физики, биологии, географии, информатики основного и среднего общего образования;

эксперты по адаптации школьных учебно-методических комплексов предметов математика, физика, химия, биология издательства Marshall Cavendish Education;

учитель-предметник по адаптации школьных учебно-методических комплексов предметов математика, физика, химия, биология издательства Marshall Cavendish Education;

корректор;

редактор;

иллюстратор;

технический редактор;

художественный редактор;

верстальщик.

Для участия в конкурсе необходимо отправить резюме и подтверждающие документы о квалификации, опыте и навыках в электронном виде до 15 февраля 2025 года.

Предметный стандарт — это документ, регламентирующий образовательные результаты учащихся, способы их достижения и измерения в рамках конкретного предмета.