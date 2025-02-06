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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 6 февраля будет солнечно. Температура воздуха днем ожидается +3 градуса.

Памятные даты

Международный день бармена

Дата праздника выбрана не случайно — 6 февраля отмечается День святого Аманда, одного из великих христианских апостолов, который считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов.

Порой бармены проводят на ногах почти целые сутки. Помимо этого, они отличные психологи, умеют выслушать и даже дать дельный совет, а еще нередко угадывают любимый напиток клиента с первого взгляда.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319060/
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Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
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